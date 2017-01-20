Might & Magic Showdown erken erişimde!

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Ubisoft’un bilinen ve sevilen strateji oyun serisi Might & Magic’in yeni üyesi Showdown, Steam üstünden erken erişime açıldı.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Might & Magic Showdown, PVP odaklı bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların birbirleriyle gerçek zamanlı olarak savaştığı ve birbirlerinin yeteneklerini test ettiği bir oyun. Ubisoft oyuncuların kendi karakterlerini istedikleri gibi dizayn edecekleri ücretsiz bir “Paint Workshop” uygulamasını da yayınladı. Bu programla birlikte oyuncular kullandıkları karakterlerin her bir detayını istedikleri gibi boyayabilecekler. Oyunu Steam üstünden 40TL fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz.

Might & Magic Showdown için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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