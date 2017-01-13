Nintendo Switch’e gelecek Ubisoft oyunları duyuruldu!

Geçen haberimizde sizlere Nintendo Switch’in çıkış tarihini ve fiyatını duyurmuştuk. Şimdi ki haberimizde ise Nintendo Switch’in piyasaya çıktığı zaman hangi Ubisoft oyunlarını destekleyeceği belli oldu.

Just Dance 2017

Ubisoft’un sevilen parti ve dans serisi Just Dance 2017, Nintendo Switch’in çıkış oyunlarından biri olacak. ” İstediğin kişiyle, istediğin yerde, istediğin zaman dans et” sloganıyla çıkan oyun 200’den fazla şarkıyı bünyesinde barındıracak.

Rayman Legends Definitive Edition

Ubisoft’un bir diğer sevilen 2B’lu plartform oyunu Rayman Legends’de Definitive Edition uzantısıyla Nintendo Switch’e özel içeriklerle geliyor.

Steep

Steep’te oyuncular Alplere bırakılacak ve oyunun heyecan dolu aktiviteler ve nefes kesici manzaralarla dolu devasa açık dünyasında kayacaklar, snowboard, wingsuit ve paraglide kullanacaklar. Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen Steep deneyimleri dünyayla paylaşmak felsefesine dayanan bir kültür için tasarlandı. Steep kesintisiz çokluoyuncu desteği ile oyun dünyasını Alpleri dolaşan oyuncularla dolduruyor. Oyuncular ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşları mücadelelere birlikte katılabilecek veya liderlik tablolarında üst sıralar için birbirleriyle kapışabilecekler. Steep’in açık dünyası bu yıl ücretsiz olarak yayınlanacak Alaska’nın heybetli bayırlarıyla daha da zenginleşecek.

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