Overwatch Insurrection’ın fragmanı sızdırıldı

Overwatch için bir süredir beklediğimiz Insurrection güncellemesinin bu akşam 20:00 gibi indirmeye açılması bekleniyor.

Overwatch Insurrection’da daha önce Uprising Overwatch çizgi romanında bahsedilen ve co-op olarak da oynanabilen dört kişilik PVE modu oyuncular ile buluşacak. Ayrıca yenilikler bununla da sınırlı değil, yeni spreyler ve yeni karakter skinleri de güncellemenin içeriğinde yer almakta.

PlayStation Fransa tarafından sızdırılan videoda bu yama ile oyuna eklenecek olan King’s Row PVE modundan kısa bir kesit görüyoruz. Reinhardt, Tracer, Mercy ve Torbjorn’un etrafına kurulmuş olan fragmanda olaylar bildiğimiz hikayenin bir miktar öncesinde geçiyor ve King’s Row’da taş üzerinde taş kalmadığı gibi etraf farklı boyutlarda robotik mahluklar ile doldurulmuş durumda. Oynamadan bir şey söylemek zor ama videodaki oynanışın oyuna da egemen olmasını bekliyoruz.

Videonun sonundaki Orisa bağlantısı da ipucu vermek yerine kafa karıştırıyor zira Orisa o dönemde henüz transistör bile değildi, haliyle Orisa’nın temelini oluşturan OR15 ünitesinin daha eski bir modeli ile karşılaşmış olmamız çok olası.

Bize gelen bilgiler TR için 20:00’yi işaret ediyor olsa da Emre yarından önce güncellemenin bu taraflara uğramayacağı konusunda ısrarcı, bakalım ne zaman oynayabileceğiz?

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