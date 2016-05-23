Oyun yapmak isteyenler, buraya

Beyyin.net’in kurucusu Doğukan Karasakal anlatıyor…

Samimi bir ortam olması açısından direkt Doğukan’ın ağzından, sitesi Beyyin.net, YouTube kanalı ve yapmak istediklerini dinleyeceksiniz, hazırlanın! Söz Doğukan’da…

“Bir oyun tutkunuysanız bugüne kadar siz de benim gibi sayısız oyun oynadınız ve eminim ki birçok oyuna, “Bu oyunu ben yapsam, şurasını farklı yapardım!” gibisinden sitemler ettiniz. Veya aklınızın bir ucunda piyasayı kasıp kavuracak müthiş bir oyun fikri var ancak nereden başlayacağınız hakkında en ufak fikriniz yok. İşte tam bu noktada ben, yani Beyyin devreye giriyor.

Öncelikle Beyyin nedir, neyi amaçlıyorum bu sorulara bir göz atalım. Beyyin, aslında yıllardır gerçekleştirmek istediğim ancak temelini nihayet birkaç ay önce attığım bir projem. Projemin amacı ise kendi oyunlarını geliştirmeyi hayal eden herkese olabildiğince kaliteli ve tamamen ücretsiz dersler sunabilmek. Bu derslerin de tamamını Youtube üzerinden paylaşıyorum. Bu sayede de dersler video formatında olduğu için içerik daha zengin ve ilgi çekici bir hal alıyor. Peki ne var bu içeriklerde?

Beyyin’de birçok farklı oyun motoru ile ilgili derslere ulaşabiliyorsunuz. Bu motorlardan bazılarına örnek olarak piyasada standart haline gelmiş bir oyun motoru olan Unity3D verilebilir. SUPERHOT, Firewatch, Rust gibi kendinden söz ettirmiş oyunların arkasında yatan isim de bu. İlginizi çekmedi ise Undertale, Spelunky, Hotline Miami gibi başarılı isimlere ev sahipliği yapan Game Maker: Studio ile ilgili derslere de ulaşmak mümkün.

Tabi sadece oyun motorları ile ilgili dersler yok. Aynı zamanda “Oyun yapımına nasıl giriş yapılır”, “Hangi oyun motorunu veya framework’ünü tercih etmeli” gibi bu işe yeni başlayan arkadaşların kafasını kurcalayan soruların da podcast formatı aracılığıyla elimden geldiğince cevaplıyorum.

Bu projemde en çok önem verdiğim nokta ise sadece bu alanda geçmişi olan kişilere değil istisnasız herkese hitap edebilmek. Bu bağlamda hiçbir programlama geçmişiniz olmasa bile size önerdiğim dersleri takip ettikten sonra sağlam bir temel oturtabilir, kendi oyunlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz.

Elimden geldiğince Beyyin’in yelpazesini genişletip, sitenin ve kanalın kalitesini gitgide artırmayı hedefliyorum. Derslerden faydalanan kişilerin geribildirimleri de bunu mümkün kılıyor. Bu sayede hangi derslere daha çok ihtiyaç olduğunu, hatayla nereleri es geçtiğimi, ne gibi hatalar yaptığımı öğrenip açıklarımı kapatıyorum. Sayenizde de siz oyun geliştirmeyi öğrenirken, ben de kendimi geliştiriyorum. Dolayısıyla da kontrol ne kadar bendeyse bir o kadar da takipçilerimde. Formatı, içeriği, hızı hep beraber, küçük bir aile olarak belirliyoruz.

Umuyorum ki, Beyyin bu tempoda ilerleyerek oyun geliştirmek isteyen herkesin faydalanabileceği devasa bir arşiv, bir rehber olacak. Siz de sitemi veya youtube kanalımı ziyaret edip bu hayalimi gerçekleştirmekte bana yardımcı olabilirsiniz.”

Doğukan’ı başarılı kanalından ve planlarından ötürü tebrik ediyoruz ve herkesi oyun yapmaya davet ediyoruz!

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