PlayStation VR’ın Türkiye fiyatı açıklandı!

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Sony PlayStation VR ya da kısa adıyla PSVR’ın Türkiye fiyatı 1699 TL olarak açıklandı.

PlayStation Türkiye ekibi ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimizde, bizlere PSVR’ın “konsoldan daha pahalı olmaması” yönünde bir hedefleri olduğunu açıklamışlardı ve dediklerini de yapmış gözüküyorlar. Bu rakam açıkçası bir süre önce tahmin ettiğimizin çok altında.

24 Ocak tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak olan PSVR, tüm PS4’lere tam uyumlu ve bir PlayStation Camera’ya ihtiyaç duymakta. Yanında bir demo diski ile beraber gelen sanal gerçeklik gözlüğü için şimdiye kadar onlarca farklı oyun piyasaya çıktı ve bu sayı da her gün biraz daha artıyor.

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