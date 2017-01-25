Resident Evil 7 çıkış videosu!

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Dünyaca ünlü seri Resident Evil’ın yeni oyunu gün itibariyle dünya genelinde çıkış yaptı. Bunun şerefine oyunun çıkış fragmanı paylaşıldı.

Seriyi ilk defa Birinci tekil kamera açısı (FPS) ile oynayacağımız Resident Evil 7, ilk çıktığı zamanlardaki hayatta kalma ve korku ögelerine geri dönmüş durumda. Bu durum yeni kamera açımızla birleştiği zaman ortaya oldukça can alıcı bir atmosfer çıkıyor.

Resident Evil 7’nin PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıktığını hatırlatırız. Bununla birlikte oyuna ilerleyen zaman diliminde ücretli ve ücretsiz senaryo içeriklerinin de ekleneceğini söyleyelim. Yayınlanan çıkış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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