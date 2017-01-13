Rime’den 27 dakikalık oynanış videosu!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

Sanatsal grafikleri ve farklı tarzıyla dikkat çeken Rime’den 27 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınlandı.

2013 yılında E3 fuarında duyurulan ve oyuncuların ilgisini çeken Rime’den daha sonra çok fazla ses çıkmamıştı. Sanatsal grafik tarzı ve farklı sunumuyla dikkat çeken Rime’in oynanış videosunda, karakterimizin engelleri nasıl aştığını ve bulmacaları nasıl çözdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte oyunun dünyasına bir bakış atmış oluyoruz.

Mayıs ayı içerisinde çıkmaya hazırlanan Rime, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch’de boy gösterecek. Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Nintendo Switch’e gelecek Ubisoft oyunları duyruldu! https://t.co/7ufoIx0IrU https://t.co/FecnTwuW80
RT @GamingIstanbul: Gamerların daimi sidekick’i dergi @leveltr, Gaming İstanbul’da! #gamingistanbul #gist2017 https://t.co/UaZUq7H7Rz

Flickr