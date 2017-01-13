Rime’den 27 dakikalık oynanış videosu!

Sanatsal grafikleri ve farklı tarzıyla dikkat çeken Rime’den 27 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınlandı.
2013 yılında E3 fuarında duyurulan ve oyuncuların ilgisini çeken Rime’den daha sonra çok fazla ses çıkmamıştı. Sanatsal grafik tarzı ve farklı sunumuyla dikkat çeken Rime’in oynanış videosunda, karakterimizin engelleri nasıl aştığını ve bulmacaları nasıl çözdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte oyunun dünyasına bir bakış atmış oluyoruz.
Mayıs ayı içerisinde çıkmaya hazırlanan Rime, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch’de boy gösterecek. Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.