Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, “Operation Velvet Shell” bugün yayımlandı!

Ubisoft Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 2’nin ilk ücretsiz güncellemesi olan Operation Velvet Shell’i bugün itibariyle yayınladı. Year 2 kombine sahipleri iki yeni İspanyol Anti-Terör Birimi Operatörüne ve dört özel silah görünümüne anında sahip olacaklar. Sezonluk Kombineye sahip olmayan oyuncular ise bunları oyun içindeki ‘Renown’ para birimiyle veya R6 Kredileriyle 14 Şubat’tan itibaren alabilecekler.

Operation Velvet Shell İçin Yeni Sahil Haritası

Operation Velvet Shell’de oyuncular Grupo Especial de Operaciones’ten iki İspanyol operatörün rolüne bürünecekler ve benzersiz taktik uzmanlıklarını kullanarak Ibiza sahilini kontrol altına almaya çalışacaklar:

·Mira taktiksel durumlardaki gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamış olsa da, asıl ön plana çıkan yönü teknik uzmanlığıdır. Uzmanlık alanı, barikatlara veya yıkılabilir duvarlara yumruklanabilen, yok edilmesi neredeyse imkansız yatak tek yönlü pencereler diyebileceğimiz Kara Ayna yaratmaktır. Ana silahları olan Vector 45 ACP ve ITA12L de dikkate alınırsa, düşmanlar ‘yeri tespit edildi’den ‘öldürüldü’ye hızlıca geçiş yapacaktır.

·Jackal’ın uzmanlık alanı Öncelikli Hedeflerin izini sürmek ve G.E.O.’lar ile uyuşturucu nakliyatlarına engel olmaktır. Ana silahları olan C7E ve PDW9’ye ek olarak Jackal düşman ayak izlerini takip edebilmek için Eyenox Model III kask seti kullanmaktadır. İzler ne kadar yeniyse Jackal’ın görüşünde o kadar “sıcak” görüneceklerdir; yani parlak kırmızı bot izleri görüyorsanız yakınlarda düşman var demektir!

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyun deneyimini daha da zenginleştirme planlarının bir parçası olarak Year 2’de yeni dinamik navigasyon arayüzü de kullanılmaya başlanacak ve aynı bölgede mücadeleler, haberler ve güçlendiriciler gibi oyuncu aktivitelerinin gerçekleşmesine imkan sağlayacak.

Operation Velvet Shell için yayınlanan çıkış fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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