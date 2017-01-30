Xander Cage’in yeni filminden harika hediyeler sizi bekliyor!

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü’nden çok özel hediyeler UIP – LEVEL işbirliği ile sizleri bekliyor.

Ajan-gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni serinin üçüncü bomba bölümünde hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage (Vin Diesel), kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora’nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor.

Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor. Serinin “soğuk espriler” ve “agresif tavırlarla” yüklü olan “YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE’İN DÖNÜŞÜ” filmi, sinemada insanın aklını başından alan tehlikeli sahneleriyle ekstrem aksiyonda çıtayı yükseltecek.

Gelelim yarışmamıza; Yeni Nesil Ajan: Xander Cage için özel olarak üretilmiş 5 adet sırt çantası LEVEL okurlarını bekliyor. Bunun için yapmanız gerekenler ise çok basit. Şu linkten ulaşabileceğiniz mesajdaki yönlendirmeleri izlemeniz ve uygun şekilde paylaşmanız halinde 5 adet sırt çantasından birini kazanma şansını yakalıyorsunuz.

Yarışma koşulları:

-Kargo bedeli kazanana aittir.

-Son katılım tarihi 1 Şubat Çarşamba günüdür. Kazananlar 2 Şubat Perşembe günü açıklanacaktır.

Şimdiden herkese bol şans.

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