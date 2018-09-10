Ucuz Bilet Bulmanın Teknolojik İpuçları!

Ucuz bilet bulmak elbette seyahat kalite ve imkanlarınızı -daha en başında- artıran en önemli detaylardan birisi. Kendi içinde pek çok dinamiğe sahip olan, takip gerektiren ve biraz da şansla desteklenmesi gereken bu durumun ana hatlarını gelin birlikte inceleyelim.

Öncelikle, seyahat etmeyi düşündüğünüz tarihi mümkün olan en kısa zamanda belirlemeniz ve sonrasında da biletinizi erkenden almak size oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Almayı planladığınız uçak bileti fiyatları gerçekleştireceğiniz seyahatin dönemine, haftanın günlerine veya özel günlere göre farklılık gösterir. Genellikle hafta içi bilet fiyatları çok daha uygun olmaktadır. Hafta sonuna doğru gelindikçe uçak bileti fiyatlarında bir artış ortaya çıkmaya başlar. Yaz aylarında tatil bölgelerine gerçekleştirilen uçuşların bilet fiyatları da daha yüksek tutarlı olmaktadır.

Kimi zaman havayolu firmaları, sefer yapacak olan ancak boş durumdaki uçakları doldurabilmek gayesiyle yakın mesafelere düzenlenen uçuş seferlerinde promosyonlu bilet satışlarını başlatmaktadır. Fakat promosyonlu uçak biletlerinde gerekli olması durumunda iade, iptal ve değişikliğe izin verilmediği konusu göz ardı edilmemelidir.

Ucuz fiyatlı uçak bileti bulmanın bir başka yolu da charter seferleri tercih etmekten geçmektedir. Bazı dönemlerde charter uçuş seferleri yoğun olarak düzenlenebilmektedir. Örneğin yaz döneminde Almanya veya Rusya’dan Antalya’ya çok fazla sayıda charter uçak seferi düzenlenir. Bütçeniz için en uygun fiyatlı uçak biletini hiç zaman kaybetmeden bulmak ve satın almak için biletler.com sitesi gibi bilet satış sitelerinden rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

Yurtdışı İçin fiyatlı Bilet İçin Uygun Dönemler

Almak istediğiniz biletin en uygun fiyatta olabilmesi için öncelikle gerçekleştireceğiniz seyahatin tatil sezonu dışına denk gelmesi çok önemlidir. Uçak bileti fiyatları talebe göre artan ya da azalan bir ivmeye sahiptir. Bu nedenle cuma günü gidiş ve pazar günü dönüş seferlerinin özel dönemler olan bayramlar, Noel tatili ve Paskalya gibi dönemlere denk gelmemesine dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Pazartesi ve perşembe günleri arasını veya daha az talep gören gece uçuş seferlerini tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte yılın yoğun olan dönemlerinde seyahat şirketlerinin düzenlediği charter uçuşlarla da fiyata bilet bulabilme imkanınız söz konusudur.

Seyahat etmek istediğiniz yer ve seyahate çıkacağınız tarih netleştiği anda, karşılaştırma yaparak satın almak istediğiniz bileti çok uygun fiyatlı olarak bulabilmeniz mümkün olmaktadır. Erken rezervasyon yaptırmanız çok ucuz uçak bileti bulabilmeniz için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Yabancı Ülkelere Seyahat İçin Ucuz Uçak Bileti

Erken rezervasyon yaptırmak -ya da seyahat tarihi ve seyahatin yapılacağı güzergah netleşmişse bileti erkenden almak- ucuz fiyatlı bilet bulmanın en önemli noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi dönemlerde ucuz bilet için en iyi yöntem erken rezervasyondur. Uçak biletlerindeki fiyat talebe göre anlık olarak artış gösterir ya da azalış gösterir. Bu nedenden dolayı cuma ve pazar akşamları ya da bayram veya resmi tatil günlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilen uçuşlarda uçaklar dolu olacağı için ucuz bilet bulma olasılığı oldukça düşüktür.

Uçuşun gerçekleşeceği saat de uçuşu etkileyeceğinden dolayı, gece yapılan uçuşları tercih etmek, daha uygun fiyata bilet bulmayı kolaylaştıran önemli noktalardan biridir.

Özellikle de Avrupa’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız belirli dönemlerde daha uygun fiyatlı bilet bulabilirsiniz. Mesela İspanya seyahati için Ocak ayı döneminde daha uygun fiyatlı uçak bileti bulmak mümkün olmaktadır. Hollanda ve Fransa’ya Şubat ayı, Portekiz’e ise Mart ayında daha ucuz fiyatlarla bilet satın almak mümkün.

En Az Komisyon Alan Firma

Son olarak, yurtdışı seyahati için bilet alma işleminin gerçekleştirilmesinden önce biletler.com gibi az komisyon alan firma karşılaştırma sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanmanız, uygun fiyatlı bilet bulabilmeniz için oldukça önemlidir. Böylece farklı havayolu şirketlerinin uçuş seferlerini kolaylıkla listeleyebilir ve en uygun fiyatlı uçuşa çok daha kolay ulaşabilirsiniz.

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