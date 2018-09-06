Eklenen eğitim modu ile yeni PUBG güncellemesi

Bugların giderildiği, yeni içeriklere ve yeni bir ödül sistemine sahip PUBG güncellemesi yolda. Şimdilik sadece test serverlarında kullanılan güncellemenin yakın zamanda asıl oyuna da gelmesi bekleniyor.

Bu güncellemeyle birlikte PUBG’ye gelen en büyük yenilik bir eğitim modu. https://www.youtube.com/watch?v=Jig9E7WTXIc

Yukarıda tanıtım videosunu izleyebileceğiniz bu mod 20 oyuncunun pratik yapabilecekleri 2×2’lik bir haritaya sahip. Böylelikle çiçeği burnunda PUBG oyuncuları daha deneyimlilerin arasına kendilerini atmadan önce tüm yönleriyle oynanışı kavrayabilecekler.

Aynı zamanda, oyun içi ödül sistemi de yeniden yapılandırılıp öldürme sayısına bakmadan sadece hayatta kalma süresi baz alınarak yapılan ödüllendirilmede değişiklikler yapılmış. Örneğin yeni tedarik sisteminde, oyuncular hayatta kalma sürelerinin yanı sıra oyun içindeki görevleri yaparak da sandıklar elde edebilecekler.

Bazı yeni silah ve araçların da eklendiği PUBG’nin yeni güncellemesinin en önemli kısmı ise bugların önemli oranda giderilmiş olması. Şirket yakın zamanda bir “BUG FIXING” kampanyası başlatmıştı ve kampanyanın bu güncellemeyle birlikte meyvelerini vermiş olduğunu umuyoruz.

Kampanya detaylarını websitesinden inceleyebilirsiniz: https://fix.pubg.com/

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