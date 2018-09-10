HyperX yeni mekanik oyuncu klavyesini piyasaya sürdü

HyperX Alloy FPS RGB Sahip Olduğu Kailh Silver Speed Anahtarlarla Daha Hızlı Oyun Performansı Sunuyor

Kingston® Technology Company Inc’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX®, HyperX Alloy FPS RGB™ mekanik oyuncu klavyesini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Alloy FPS RGB klavyede; daha kısa tuş basış süresine sahip olan ve daha az basma kuvvetiyle (40g) çalışan Kailh Silver Speed mekanik tuş anahtarları bulunuyor. Oyunculara daha hızlı oyun performansı sunan bu anahtarlar 70 milyon kez kullanılabiliyor. Tuş anahtarı yuvasındaki LED ışıklar, beş farklı parlaklık seviyesiyle klavyenin daha parlak ve göz alıcı bir RGB aydınlatmaya sahip olmasını sağlıyor. Tam boy RGB klavye, sağlam çelik alaşım çerçeveli kompakt tasarımıyla masanızda mouse ve mousepad’lere de yer açıyor.

Klavye ayrıca, oyun modu sayesinde Windows tuşunu devre dışı bırakarak oyunların bölünmesini önlüyor. Bunun yanı sıra klavyede anti-ghosting ve N-Key Rollover işlevleri bulunuyor. Daha fazla esneklik ve performans için Alloy FPS RGB’in arka kısmında kolay erişilebilir bir USB şarj girişi ve ayrılabilir örgülü kablo bulunuyor.

“HyperX, Kailh Silver Speed tuş anahtarlarına sahip yeni Alloy FPS RGB mekanik klavyeyi sunmaktan heyecan duyuyor.” diyen HyperX Kıdemli Yöneticisi Marcus Hermann, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu anahtarlar ultra çabuk tepki vermek ve daha hızlı oyun performansıyla birlikte yorgunluğu da azaltmak üzere çok kısa basma noktasıyla tasarlanıyorlar. Böylece, rakiplerine karşı avantaj yakalamak isteyen oyuncular için ideal hale geliyorlar.”

Alloy FPS RGB mekanik klavye ile doğrudan ürünün dahili hafızasına kaydedilebilen üç özel aydınlatma profili oluşturulabiliyor. Böylece aydınlatma profillerini ve makro ayarlarını farklı cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. HyperX NGenuity yazılımı ile LED aydınlatmayı ve her tuşun RGB ışıklarını özelleştirebiliyorsunuz1. Ayrıca, NGenuity’nin gelişmiş araçları arasında Oyun Modu ve makro ayarları bulunuyor.

HyperX Alloy FPS RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi Teknik Özellikleri

Klavye

Tuş anahtarı: Kailh

Tür: Mekanik

Arka Aydınlatma: RGB (16.777.216 renk)

Işık efektleri: Her tuşta RGB aydınlatma ve 5 parlaklık seviyesi

Dahili bellek: 3 profil

Bağlantı türü: USB 2.0 (2 adet USB bağlantısı)

USB 2.0 Geçişi: Var (yalnızca cep telefonu şarjı)

Sorgu oranı: 1000Hz

Anti-ghosting: %100 anti-ghosting

Key Rollover: N-key modu

Medya kontrolü: Evet

Oyun Modu: Evet

İşletim Sistemi uyumu: Windows® 10, 8.1, 8, 7

Tuş anahtarları

Kailh Silver Speed

Doğrusal, 40cN çalıştırma gücü

Kablolar

Tür Ayrılabilir, örgülü

Uzunluk 1,8 m

Boyutlar

Genişlik 442,26 mm

Derinlik 129,81 mm

Yükseklik 35,59 mm

Ağırlık (Klavye ve kablo) 1100g

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