Fortnite temalı Monopoly geliyor

Fortnite’ın yeni sürümü ile artık Monopoly’de de hayatta kalmaya çalışacağız

Epic Games’in 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan battle royale türündeki oyunu Fortnite, sanal dünyada sunduğu eğlenceyi gerçek dünyaya taşıyor. Daha önce Funko ve McFarlane Toys ile işbirliğine giden firma, Fortnite’ın Monopoly sürümünü hazırlamak için Hasbro ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmayı Twitter hesabı üzerinden duyuran Epic Games Kreatif Direktörü Donald Mustard, Fortnite Monopoly sürümünün 1 Ekim’de raflarda olacağını açıkladı. Bu yeni kutu oyunu Fortnite’ın Monopoly dünyasında geçen basit bir versiyonu olmayacak. Oyun Fortnite’ın çeşitli dinamiklerini Monopoly’ye taşıyarak yeni ve benzersiz bir Monopoly deneyimi yaşatırken eğlenceyi ve rekabeti de zirveye taşımayı amaçlıyor.

Oyuncuların 24 farklı karakterden birini seçerek başlayacakları oyunun amacı tıpkı Fortnite’taki gibi hayatta kalan son kişi olmak. Para yerine can puanına sahip olan oyuncular fırtınaya yakalanmaları halinde can kaybedecekler. Normal oyundaki iki zar Fortnite Monopoly’de hareket ve eylem olarak ikiye ayrılacak ve oyuncular tahta üzerinde ilerleme veya bir eylem yapma seçeneğine sahip olacaklar. Oyunu daha heyecanlı ve stratejik kılan eylem zarı ile oyuncular kendilerini iyileştirme, rakiplerine hasar verme ve kendilerini korumak için duvar inşa etme gibi farklı hamleler yapabilecekler.

Fortnite’ın eğlencesini mümkün olduğunca çok insanla paylaşmayı hedefleyen Epic Games daha önce Pop! serisi figürleriyle tanınan Funko ve ünlü oyuncak markası McFarlane Toys ile benzer işbirlikleri yapmıştı. Fortnite Monopoly 1 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

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