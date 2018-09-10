Ödüllü Skyrim modu Enderal’a Steam üzerinden erişilebilecek

Skyrim’in en yaratıcı modlarından biri olan Enderal artık Steam üzerinden de oynanabilecek.

SureAI tarafından geliştirilen Enderal, adeta Skyrim’i baştan aşağı yeniden inşa eden bir mod. Aynı Skyrim gibi açık dünya olan bu mod, fazlasıyla detaya sahip oldukça geniş bir dünya ile oyunculara keşfedilecek pek çok mekan sunuyor. Oyuncular tropikal sahillerden balta girmemiş ormanlara kadar çeşitli biyomları keşfedebiliyor.

Enderal görsel şölen niteliğinde bir dünyaya sahip olsa da sadece bundan ibaret değil; mod, aynı zamanda, 30 saatin üstünde seslendirilmiş diyalog ile kendine özgü karanlık ve psikolojik bir hikayeye de sahip. Yenilenmiş level atlama ve yetenek sistemi dahil yeni oynanış mekaniklerini barındırıyor. Ayrıca oyunculara birbirinden farklı özelliklerdeki 9 alt sınıfı birleştirerek kendi özel sınıflarını oluşturabilme imkanını da sunuyor.

2016 Game Awards’ta Best Fan Creation kategorisinde ödül alan Endaril modu NexuMods üzerinden bugüne kadar 200,000’e yakın indirildi. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da 2018’in sonuna kadar Steam üzerinden de tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek.

Enderal modunun tüm özelliklerini incelemek isterseniz: https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/77868/?tab=images

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