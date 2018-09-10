THQ Nordic Kingdoms of Alamur’un haklarını satın aldı

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THQ Nordic, bu hafta “Kingdoms of Alamur’un fikir haklarını 38 Studios’tan satın aldığını duyurdu. Yapılan anlaşma aynı zamanda terk edilmiş bir projeyi, bir MMORPG oyunu olan “Copernicus”i de kapsıyor.

Fantastik RPG türündeki Kingdoms of Alamur: Reckoning, 38 Studios ve Big Huge Games tarafından 2012’de çıkarıldı. New York’un çok satan yazarı R.A. Salvatore, Spawn yaratıcısı Todd McFarlane ve Elder Scrolls IV: Oblivion’ın baş tasarımcısı Ken Rolston’un bir araya gelerek yarattığı Alamur, 38 Studios şirketinin kapanıp Copernicus’in geliştirilmesini iptal etmeden önce çıkardığı tek oyundu.

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