​Lineage 2: Revolution’da bahar bir ayrı güzel

Lineage 2: Revolution oyunu baharın gelişini çeşitli güncelleme ve etkinliklerle kutluyor.

Paskalya temalı içerik, Büyük Baş Düşman, Nadir Ekipman ne daha birçok şey yeni güncellemesiyle birlikte oyuna eklendi.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble, popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution’a, bahar mevsimini karşılamak üzere yepyeni içerikler ekleyerek oyuna renk katıyor.

Son güncellemede, yeni bir Büyük Baş Düşman Guillotine, Uluyan Oyuk ve Guillotine Kalesi’nde ortaya çıkmıştı. Bu vahşi Büyük Baş Düşman tüm savunmadan etkilenmiyor ve yenmek için önemli miktarda can gerektiriyor ve Avrupa sunucusunda her gün 21:00’de(GMT +3) ortaya çıkıyor. Oyuna, büyülü canavarlara ciddi hasar veren, yeni bir Nadir Kırmızı Ekipman Seti Etkisi de eklendi.

Yumurtayı Bul etkinliği başlıyor

Baharın başlangıcını kutlamak için, oyuncuların Sağlam Yumurtalar, Ruh Tozu ve Canavar Zindanlarında Yumurtaları yok etmekten elde edilen diğer eşyaları, çeşitli ödüller karşılığında değiştirebilecekleri Yumurtayı Bul! Etkinliği de geçen hafta başladı ve 11 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek. Mağazaya Adena ile sınırlı bir süre ve 50’nin üzerindeki oyuncular için yeni binek “Yumbi” de eklendi.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwong Lee, “Lineage 2 için dünya çapındaki yolculuğumuzun sadece son sonbaharda başladığını düşünmek harika bir şey” dedi. “Bahar yeni başlangıçların mevsimidir ve taze, yeni ve mevsimsel içeriklerimizi, geçtiğimiz yıl devam eden desteklerinden dolayı teşekkür olarak sadık topluluğumuza sunmaya devam ettiğimiz için heyecan duyuyoruz.”

Oyunun hayranlarıyla etkileşim çabalarının bir parçası olarak 1 Nisan’ı da eğlenceli tepkiler alan Facebook Sayfasında sınırlı ‘Cüce Sakalı’ ve ‘Maphr’ın Meyve Kokteyli’ gönderileriyle kutladı.

Lineage 2: Revolution oyununa, App Store® ve Google Play ™ üzerinden dünya çapında erişilebilir.

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