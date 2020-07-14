25. Geleneksel QuakeCon 2020 bu sene çevrimiçi

25. Geleneksel QuakeCon aynı zamanda dijital olarak düzenlenen ilk QuakeCon olacak.

Bu yıl COVID-19 nedeniyle, 7-9 Ağustos tarihleri arasında küresel ve tamamen çevrimiçi QuakeCon at Home etkinliğini düzenlemeye karar verildi. Dünyanın dört bir yanından yapılan yayınlar, turnuvalar, bağış toplama etkinliği ve daha nice eğlenceli etkinlikle bu üç günü dolu dolu geçecek. Ayrıca QuakeCon’un kalbini oluşturan BYOC etkinliği de çevrimiçi ortama taşınacak ve Twitch Takımları özelliğiyle oyuncuları her şeye rağmen bir araya getirecek.

QuakeCon at Home etkinliğinde öne çıkanlar:

Küresel Süper Yayın : QuakeCon at Home etkinliği kapsamında 7 Ağustos cuma günü TSİ 19.00 itibarıyla Bethesda’nın QuakeCon Dijital Karşılaması ile hafta sonuna merhaba deyin. Etkinlik programı; özel yayınlar, sürprizler ve yardım kurumlarına bağış toplamak için dünyanın dört bir yanındaki evlerinden aramıza katılacak Bethesda Topluluğu ekiplerinin yayınlarıyla sabaha kadar sürecek.

: etkinliği kapsamında 7 Ağustos cuma günü TSİ 19.00 itibarıyla Bethesda’nın QuakeCon Dijital Karşılaması ile hafta sonuna merhaba deyin. Etkinlik programı; özel yayınlar, sürprizler ve yardım kurumlarına bağış toplamak için dünyanın dört bir yanındaki evlerinden aramıza katılacak Bethesda Topluluğu ekiplerinin yayınlarıyla sabaha kadar sürecek. QuakeCon Twitch Takımı: BYOC etkinliğinde arkadaşlarınızla birlikte oynamak ve anı paylaşmak QuakeCon’un özünü oluşturuyor. Bu yıl da tüm zorluklara rağmen QuakeCon topluluğu bir araya gelecek; üstelik bununla da yetinmeyerek QuakeCon at Home Twitch Takımı aracılığıyla birbirimize bağlanacağız. Takım özelliğiyle QuakeCon’u kutlayacak, birlikte oyunlar oynayacak ve QuakeCon’un desteklediği yardım kuruluşları için bağış toplayanacak. Etkinlik süresince bazı oyuncular QuakeCon Twitch Takımı sayfasında öne çıkarılacak.

Oyuncuların QuakeCon at Home Twitch Takımı’na nasıl katılabileceğiyle ilgili detaylı bilgileri yakında paylaşılacak.

E-spor Turnuvası : 2020 yılında turnuva da sanal ortama taşınıyor. 2019-2020 Quake Pro League sezonu 10 Ağustos pazar günü TSİ 00.00’daki Quake World Championship ile son bulacak. En iyi 24 oyuncu 150.000 $’lık ödül havuzundan pay almak ve Sezon Şampiyonu unvanını kapmak için dünyanın dört bir yanındaki evlerinden yarışacak. Quake hayranları Küresel Süper Yayın sayesinde bu heyecana canlı canlı ortak olacak. Detaylar için bizi takipte kalın.

: 2020 yılında turnuva da sanal ortama taşınıyor. 2019-2020 Quake Pro League sezonu 10 Ağustos pazar günü TSİ 00.00’daki Quake World Championship ile son bulacak. En iyi 24 oyuncu 150.000 $’lık ödül havuzundan pay almak ve Sezon Şampiyonu unvanını kapmak için dünyanın dört bir yanındaki evlerinden yarışacak. Quake hayranları Küresel Süper Yayın sayesinde bu heyecana canlı canlı ortak olacak. Detaylar için bizi takipte kalın. Yardım Girişimleri : Yardım kurumları için bağış toplamak yıllardır QuakeCon’un önemli bir parçası oldu. Etkinliğe katılan oyuncular yerel, ulusal ve hatta uluslararası yardım kurumları üzerinde önemli etkileri olan yardımlarda bulundu. QuakeCon oyuncuları doğrudan QuakeCon at Home Twitch yayını aracılığıyla Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense Fund ve The Trevor Project gibi hayır kurumlarına bağışta bulunabilecek. Hayvan Barınaklarına Destek : QuakeCon at Home ‘a özel yeni “Dogvahkiin” ve “Catodemon” tişörtlerinin satışlarından elde edilecek kârın tamamı Dallas’taki hayvan sahiplendirme vakfı Dallas Pets Alive ‘a ve dünyanın dört bir yanındaki her türlü hayvanın imdadına koşan uluslararası FOUR PAWS vakfına bağışlanacak.

: Yardım kurumları için bağış toplamak yıllardır QuakeCon’un önemli bir parçası oldu. Etkinliğe katılan oyuncular yerel, ulusal ve hatta uluslararası yardım kurumları üzerinde önemli etkileri olan yardımlarda bulundu. QuakeCon oyuncuları doğrudan Twitch yayını aracılığıyla Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense Fund ve The Trevor Project gibi hayır kurumlarına bağışta bulunabilecek.