Hearthstone’un Yeni Genişleme Paketi: Scholomance Akademisi

Ders zili ağustos başında Blizzard Entertainment’ın sevilen dijital kart oyunu Hearthstone®‘un en son genişleme paketi olan Scholomance Akademisi’nin (Scholomance Academy) çıkışıyla çalacak! Ünlü sihir okulunun sıralarında yerlerini alacak öğrenciler, oyunu sihirli sinerjiler ve büyülü harikalarla donatacak 135 yepyeni kartla tanışacak.

Scholomance Akademisi’inde pek çok farklı sihir disiplinini öğrenerek Hearthstone’daki başarınızı sürdürebileceksiniz. Bu mistik ders programını en iyi temsil eden şeyse iki sınıf tarafından kullanılabilen Çift Sınıflı kartlar (çift anadal yapmak diye buna derler). Bu kartlar, her iki sınıfın da kullandığı mekanik ve stratejiler göz önünde bulundurularak tasarlandı. Örneğin hem avcı hem de druid öğrenciler hayvanlar konusunda bilgili olduğundan, bu vahşi gücü kullanmanın yeni yollarını öğrenecekler. Scholomance Akademisi’nde 40 Çift Sınıflı kart bulunuyor. Bunlardan 10 tanesiyse her bir farklı sınıf çifti için bir tane olmak üzere Efsanevi profesör minyonlarından oluşuyor.

En yüksek notları almak isteyen Scholomance Akademisi öğrencilerinin yeni etki (keyword) Büyü Patlaması‘nda (Spellburst) da uzmanlaşması gerekecek. Minyon ve silahlarda rastlanan bu etki, oyuncunun kullandığı bir sonraki büyüye tek seferlik güçlü ilaveler yapıyor. Ayrıca oyuncuların kart keşfetmesine (üç kart arasından seçim yaparak bunu elinize eklemek) olanak tanıyan Araştırmalar (Studies), aynı türdeki bir sonraki kartın mana bedelini de düşürüyor.

“Hearthstone’a yeni özellikler ve mekanikler getirmeyi çok seviyoruz ve Scholomance Akademisi bugüne kadarki en yenilikçi genişleme paketlerimizden biri,” diyen Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti: “Bu Hearthstone’un zirvesi. Oyuncuların yeni Çift Sınıflı kartlar ve eklediğimiz diğer tüm araçlarla neler yapacağını görmeyi sabırsızla bekliyoruz.”

Akademik yıla hazırlanmak isteyen öğrenciler, 85 Scholomance Akademisi Kart Paketi (içlerinden beşi yalnızca Altın Scholomance Akademisi kartları içeren Altın paket), bir rastgele Scholomance Akademisi Altın Efsanevi Kartı, Kel’Thuzad Büyücü Kahramanı, Kel’Thuzad Kart Sırtı, Hearthstone Savaş Meydanları için bazı avantajlar sağlayan Han Kartı ve oyunun Arena modunda kullanılabilecek 4 Arena Bileti içeren Scholomance Akademisi Mega Fırsatı’ndan faydalanabilecek. Ayrıca 55 Scholomance Akademisi Kart Paketi, bir rastgele Scholomance Akademisi Altın Efsane Kartı ve Kel’Thuzad Kart Sırtı’nı içeren Scholomance Akademisi Fırsatı’na da bir göz atın deriz.

14 Temmuz tarihinden itibaren oyuna giriş yapan oyuncular, epik tarafsız minyon kartı Nakil Öğrenci’nin iki kopyasına ücretsiz sahip olabilecek.

Scholomance Akademisi, hakkında daha fazla bilgi için Hearthstone resmi sayfasına göz atabilirsiniz.

Yeni kartlar

Kartların tam boyutlu görsellerine üzerlerine basarak inceleyebilirsiniz: