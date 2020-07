Google, Stadia’ya çıkacak yeni oyunları duyurdu

Google, Stadia platformuna gelecek 16 yeni oyunun haberini Verdi. Bu oyunlardan beşi ise ‘exclusive’ statüsünde ve sadece Stadia’da yer alacak.

Sadece Stadia’da yer alacak oyunlar arasında Gears Tactics ve Splash Damage’ten Outcasters adlı bir oyun da yer alıyor. Renkli grafikleriyle dikkat çeken Outcasters, rekabetçi çok oyunculu bir nişancı oyunu.

Orc Must Die! 3 de sadece Stadia’ya çıkış yapacak özel oyunlardan. Robot Entertainment’in ikinciye devam niteliğindeki oyununda büyük ork ordularına karşı savaşmamız gerekiyor. Oyunun çıkış fragmanı ise Stadia’nın resmi Youtube kanalında dün yayınlandı.

Google Harmonix, Uppercut Games ve Supermassive Games gibi ünlü stüdyolarının da Staida’ya özel oyunlar geliştirmekte olduklarını söyledi. Ancak bu stüdyoların geliştirdikleri oyunlara dair herhangi bir bilgi henüz verilmedi.

Stadia’ya gelen diğer normal oyunlar arasında ise şunlar var: Super Bomberman R Online, One Hand Clapping, Dead by Daylight, PUBG Season 8, Hitman, Hitman 2 ve Hitman, Serious Sam 4; Outriders, WWE 2K Battlegrounds, PGA Tour 2K21, NBA 2k21, Sekiro: Shadows Die Twice ve Hello Neighbor ve Hello Neighbor: Hide & Seek.