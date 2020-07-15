Sony, Playstation 5 üretimini arttırdı.

Eldeki verilere göre Sony, Playstation 5 üretimi yüksek ölçüde arttırdı.

Bloomberg’in araştırma raporlarına göre Sony’nin yeni nesil oyun konsolu Playstation 5’in bu mart ayında 6 milyon dolaylarında olması beklenen üretim verileri 9-10 milyonu gördü. Bu da beklenen verilerde neredeyse %67‘lik bir artış gözlemlendiği anlamına geliyor.

Sony’nin üretimde artışa gitmesinin sebebi olarak iki ana faktör gösteriliyor. İlki konsol için öngörülen talepteki artış. İkincisi ise koronavirüs salgını etkisinin azalmasıyla Çin’de üretim sürecinin yeniden başlaması.

Konsolun şu anda Eylül ayına kadar 5 milyon adet üretilmesinin amaçlanıyor. Eylülden sonra da yıl sonuna kadar yaklaşık 4 aylık sürede 5 milyon adet daha üretilmesi hedefleniyor.