Uncharted’ın film çekimleri bugün başladı.

Uncharted oyununun filminin çekimleri yedinci yönetmeni ile en sonunda başladı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted oyunun film çalışmaları ilk kez aslen 2009 senesinde gündeme gelmişti. Sürekli ertelenen ve Sony’nin en son Aralık 2020 olarak açıkladığı çıkış tarihi bir kez de korona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. İşler Uncharted için iyi gitmiyordu ve neredeyse filmin çekimlerine bir yönetmensiz başlanacaktı. Ancak Mart ayında yedinci yönetmen Ruben Fleischer ile anlaşıldı ve çekimler planlanmaya başladı.

Sony's Uncharted movie starts filming in four weeks, according to Tom Holland. pic.twitter.com/jqKo6Apx6l — IGN (@IGN) February 19, 2020

Dizide oynayacak Tom Holland’ın Şubat’ta söyleidğine göre çekimler bir ay içinde başlayacaktı ancak işler korona virüsü sebebiyle beklendiği gibi gitmedi.

Tom Holland, filmde bizim daha çok ‘Nate’ olarak çağırmayı sevdiğimiz Nathan Drake karakterini canlandırıyor. Yapımda serinin sevilen diğer bir karakteri olan Sully’yi ise Mark Wahlberg canlandırıyor. Wahlberg’in başta Nate’in şimdiki zamandaki halini canlandırması bekleniyordu ancak sonrasında yapılan açıklamalarda Sully’yi canlandıracağı bildirildi.

Bugün Instagram’da paylaştığı “Nate” yazılı bir paylaşımla çekimlerin resmi olarak başladığını bildiren Holland, gönderide #uncharted etiketini kullandı.

“Gün 1 #uncharted”

En son çıkış tarihi nedir?

Şimdilik bir aksilik olmadığı takdirde filmin 2021 yılının Temmuz ayında çıkması bekleniyor.