Uncharted’ın film çekimleri bugün başladı.

Uncharted oyununun filminin çekimleri yedinci yönetmeni ile en sonunda başladı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted oyunun film çalışmaları ilk kez aslen 2009 senesinde gündeme gelmişti. Sürekli ertelenen ve Sony’nin en son Aralık 2020 olarak açıkladığı çıkış tarihi bir kez de korona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. İşler Uncharted için iyi gitmiyordu ve neredeyse filmin çekimlerine bir yönetmensiz başlanacaktı. Ancak Mart ayında yedinci yönetmen Ruben Fleischer ile anlaşıldı ve çekimler planlanmaya başladı.

Sony's Uncharted movie starts filming in four weeks, according to Tom Holland. pic.twitter.com/jqKo6Apx6l

— IGN (@IGN) February 19, 2020