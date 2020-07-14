PUBG Sezon 8’de yeni harita: SANHOK

PUBG Corporation, battle royale türünün öncüsü ve çığır açan oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)’nin şimdiye kadar 70 milyonun üzerinde sattığını açıkladı. Bu dönüm noktasını kutlamak adına son güncelleme, oyuncuları PUBG Sezon 8 ile Sanhok’un ormanlarına tekrar götürüyor. Bir zamanlar alıştığımız o ormanlı yer, şimdilerde eskisinden daha ölümcül bir halde ve her konumunu ormanların kapladığı terk edilmiş bir cennet haline geldi. Sezon 8, Steam üzerinden PC’de 22 Temmuz; Xbox One, PlayStation®4 ve Google’ın yeni nesil oyun platformu Stadia’da ise 30 Temmuz tarihinde başlayacak.

Oyuncular Sanhok’a indiklerinde her bir yapının, ağacın, taşın ve materyalin tekrardan tasarlandığını keşfedecekler. Oyuncu geri dönüşleri ve oyun verileri sayesinde birçok konum tasarımsal ve sanatsal boyutta güncellendi. Boot Camp, harabeler, Pai Nan, Khao ve Taş Ocağı gibi popüler konumlar yenilendi. Keşfetmeyi sevenler ise yeni turist kasabası “Getaway” ve “Airfield” bootcamp’i gibi yeni konumları ve gizli yerleri adada ziyaret edebilirler. Harabelerden mağaraya Sanhok; görsel uygunluğu, dengeyi ve performansı yükseltmek adına geliştirildi.

Neler yeni?

Sanhok’un yenilenmesiyle, Güncelleme 8.1 birçok heyecan veren içeriği de beraberinde getiriyor:

Ganimet Kamyonu: Sanhok’un yollarında araç sürmek artık oyunculara vites yükseltmek için yeni fırsatlar sunacak. Bu kamyonlar hasar aldıkça yeni ganimetler düşürüp yollarına devam edecekler. Kamyonu yok etmeye kararlı oyuncular ise takımı için daha fazla silah ve teçhizatla ödüllendirilecek.

El Konulmuş Silahlar: Ganimet Kamyonu’nu yok eden oyuncular tamamen kişiselleştirilmiş silahlarla ödüllendirilecekler. PUBG’de ilk kez oyuncular, benzersiz kaplamaları olan ve daha önceden eklentilerle donatılmış olan silahları alabilecekler.

Geliştirilmiş Benzin Bidonu: Bu eğlence saçan patlayıcı geliştirilmiş haliyle yoluna devam ediyor. Ateşli bir tuzak kurmak için benzini yere dökün veya hepsini bir düşmana fırlatın ve ortalığı aydınlatın!

Yeni Dereceli Sezon: Yeni Dereceli Sezon Güncelleme 8.1 ile başlıyor. Bu sezon ise puanlamada çok talep edilen bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Dereceli Puan kazanımı artık takım yerleşimini dikkate alıyor. Ayrıca, Vikendi haritası sıralamalı harita havuzuna eklenmiş bulunuyor.

Survivor Pass: Payback: En son sezona eşlik eden yepyeni Survivor Pass, oyunculara Sanhok’un unutulmuş cennetini keşfederlerken yeni kaplamalar sunacak.

Oyuncular, Güncelleme 8.1’i PC test sunucularında 15 Temmuz’dan, konsol test sunucularında ise 20 Temmuz’dan itibaren deneyebilirler. Sezon 8 resmi olarak Steam üzerinden PC’de 22 Temmuz, Xbox One, PS4 ve Stadia içinse 30 Temmuz’da başlayacak.

Pai Nan / Khao / Sahmee / Kampong

Ganimet Kamyonu

Detaylı bilgi ve görsellere PUBG’nin internet sitesi üzerinden paylaştığı güncelleme notlarından, buradan ulaşabilirsiniz.