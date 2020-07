Skull & Bones 2021’de geri geliyor

Ubisoft’un uzun zamandır haber alınmayan korsan oyunu Skull & Bones, bilgilere göre canlı oyun hizmeti sunmak için yeniden elden geçiriliyor.

2017 yılında E3 etkinliğinde duyurulan ancak sonrasında sürekli ertelenen Skull & Bones, Asssassin’s Creed oyununun denizde geçen bir yan ürünü gibi. Oyun Ubisoft’un Singapur stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Bazı kaynaklara göre oyunun, oyuncularının eylemlerinden etkilenerek devam eden bir hikâye anlatısıyla ilerlemesi amaçlıyor. Oyunla ilgili son açıklama 2019 yılında gelmişti ve ertelenme haberi içeriyordu.

We’re going to batten down the hatches and push back on the game’s arrival—this is a challenging news for us all, but it’s what’s needed to make Skull & Bones as awesome as it can be!

Our focus remains on quality first and we’re grateful for your undying support ☠️⚔️ pic.twitter.com/ZCt85tY3TG

— Skull & Bones (@skullnbonesgame) May 15, 2019