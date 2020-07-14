Skull & Bones 2021’de geri geliyor

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Ubisoft’un uzun zamandır haber alınmayan korsan oyunu Skull & Bones, bilgilere göre canlı oyun hizmeti sunmak için yeniden elden geçiriliyor.

2017 yılında E3 etkinliğinde duyurulan ancak sonrasında sürekli ertelenen Skull & Bones, Asssassin’s Creed oyununun denizde geçen bir yan ürünü gibi. Oyun Ubisoft’un Singapur stüdyosu tarafından geliştiriliyor.

Bazı kaynaklara göre oyunun, oyuncularının eylemlerinden etkilenerek devam eden bir hikâye anlatısıyla ilerlemesi amaçlıyor. Oyunla ilgili son açıklama 2019 yılında gelmişti ve ertelenme haberi içeriyordu.

“Oyunun çıkışı için daha sıkı çalışmamız gerekiyor ve bu yüzden oyunun çıkış tarihini erteliyoruz. Bu hepimiz için zorlu bir süreç ancak Skull & Bones’u olabildiği kadar muhteşem  hale getirmek için gerekli.”

Skull & Bones’un en erken Nisan 2021’de çıkması bekleniyor.

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