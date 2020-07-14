HyperX Predator DDR4 RGB ve FURRY DDR4 RGB Bellek Modülleri

Kingston Technology, Inc.,’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, yeni hızlara ve yüksek kapasitelere sahip Predator DDR4 RGB ve FURY DDR4 RGB bellek modüllerini piyasaya sürüyor. Predator DDR4 RGB ve FURY DDR4 RGB bellekler; sıkı sertifikasyon testlerinden geçerek 256 GB’ye varan kapasiteler ve 4600MHz’ye varan hız seçenekleriyle güncellendi. Bellekler Intel XMP ve AMD Ryzen işlemcilerle uyumlu performans sağlıyor.

HyperX Predator DDR4 bellek; 4800MHz’e varan hızlar ve CL12’den CL19’a kadar gecikme süresiyle hızlı frekans ve düşük gecikme sağlıyor. Predator DDR4 en yeni masaüstü bilgisayar modellerine estetik katmak için siyah bir alüminyum ısı dağıtıcı ve uyumlu siyah renk PCB kullanıyor. Bellek, 8GB – 16GB – 32GB kapasite seçeneklerinde ve 2’li, 4’lü ve 8’li kitler halinde sunuluyor.

“Bilgisayar meraklıları bir bilgisayar toplamak istediğinde onlara daha fazla seçenek sunacağımız HyperX Predator DDR4 ve FURY DDR4 ailelerini genişlettiğimiz için heyecan duyuyoruz” diyen HyperX DRAM yöneticisi Kristy Ernt sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek performans ve şık bellek yükseltmeleri isteyen kullanıcılar için ideal olan bu yeni modeller kullanıcılara minimum yatırımla ve maksimum güvenilirlikle daha yüksek hızlar ve daha yüksek kapasiteler sunuyor.”

FURY DDR4 ise kullanıcılara piyasadaki en yeni oyun platformları veya anakartlar için uygun maliyetli, yüksek performanslı bir DDR4 yükseltme seçeneği sunuyor. FURRY DDR4; 2400 MHz ve 2666 MHz hızlarda otomatik tak-çalıştır, standart DDR4 1.2V ayarlarında otomatik bellek hız aşırtmaya olanak tanıyan ve düşük profilli asimetrik ısı dağıtıcı tasarım özelliğiyle ön plana çıkıyor. HyperX FURY DDR4, 2400MHz ila 3733MHz arasında CL15 ila CL19 gecikme süresiyle işlemlere kesintisiz performans katıyor. FURY DDR4, 4GB – 32GB arası tekli modüller ve 16GB – 128GB arası çeşitli kitlerde bulunuyor.

RGB bellek modüllerine sahip Predator ve FURY DDR4 serileri, şık siyah ısı dağıtıcılar ve dinamik aydınlatma efektleri sağlamak için HyperX’in patentli Kızılötesi Senkronizasyon teknolojisini kullanıyor. Ayrıca HyperX NGENUITY yazılımı ile RGB ayarları özelleştirilebiliyor.

Yakın zamanda HyperX, ASUS ROG MAXIMUS 12 APEX anakartında 6600 MHz (2 DIMM yapılandırması) ve 6638 MHz’e (1 DIMM yapılandırması) sonucu olarak iki bellek frekansında bir dönüm noktasına ulaştı. Bu konuda daha fazla bilgi almak için 6600MHz ve 6638MHz hız aşırtma videolarına bakabilirsiniz.

HyperX Predator DDR4 Ailesi Teknik Özellikleri:

Modül Kapasiteleri

Tekli: 8GB, 16GB, 32GB

2’li Setler: 16GB, 32GB, 64GB

4’lü Setler: 32GB, 64GB, 128GB

8’li Setler: 128GB, 256GB

Frekanslar: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz, 4800MHz

Gecikme Süreleri: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.35V, 1.4V, 1.5V

Çalışma Sıcaklıkları: 0°C to 85°C

Boyutlar: 133.35mm x 42.2mm

HyperX Predator DDR4 RGB Ailesi Teknik Özellikleri:

Modül Kapasiteleri

Tekli: 8GB, 16GB, 32GB

2’li Setler: 16GB, 32GB, 64GB

4’lü Setler: 32GB, 64GB, 128GB

8’li Setler: 256GB

Frekanslar: 2933MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.35V, 1.4V, 1.5V

Çalışma Sıcaklıkları: 0°C to 70°C

Boyutlar: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm

HyperX FURRY DDR4 Ailesi Teknik Özellikleri:

Modül Kapasiteleri

Tekli: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

2’li Setler: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

4’lü Setler: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Frekanslar: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz, 3600MHz, 3733MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.2V, 1.35V

Çalışma Sıcaklıkları: 0°C to 85°C

Boyutlar: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm

HyperX FURY DDR4 RGB Ailesi Teknik Özellikleri:

Modül Kapasiteleri

Tekli: 8GB, 16GB, 32GB

2’li setler: 16GB, 32GB, 64GB

4’lü Setler: 32GB, 64GB, 128GB

Frekanslar: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz, 3600MHz, 3733MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaj: 1.2V, 1.35V

Çalışma Sıcaklıkları: 0°C to 70°C

Boyutlar: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm