Microsoft Flight Simulator ağustosta çıkıyor

Microsoft’un uçak simülasyonu Microsoft Flight Simulator, Ağustos 2020’de bilgisayar platformuna çıkıyor.

Standart versiyonda, oyuncular oyunda yer alan bütün havaalanlarında uçuş yapabilecekler. Ancak farklı versiyonlarda daha gelişmiş deneyimler sunan özellikler de mevcut. Ancak bu farklı versiyonlara sahip oyuncular, oyunun temelinde herhangi bir eksikliğe sahip olacakları anlamına gelmiyor.

Microsoft yetkililerinden gelen bir açıklama şu şekilde:

“Microsoft Flight Simulator’da Bing Haritalar’da yer alan tüm havaalanları yer alıyor, bu da yaklaşık 37,000 havaalanı demek. Biz de bu 37000 havaalanından 40 tanesini gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim için ellerimizle özel olarak dijital ortamda yeniden tasarladık.”