6 Ağustos’ta State of Play canlı yayını yapılacak

6 Ağustos Perşembe günü PlayStation 4 ve PS VR için gelecek olan üçüncü parti oyunlarla ilgili bir State of Play canlı yayını düzenlenecek. Canlı yayını PlayStation’ın resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye saati ile 23:00’te canlı olarak izleyebilirsiniz.

Perşembe günkü yayında PS4 ve PS VR’a gelecek yeni oyunlar hakkında konuşulacak. Ayrıca Haziran ayında PS5’e geleceği duyurulan oyunlardan birkaçıyla ilgili de duyurular olacak. Playstation blogunda yayının duyurusunu yapan Sid Shuman, yayının 40 dakikadan fazla süreceğini de belirtti. Ayrıca yayında birçok yeni oynanış videosunun yer alacağı da söylendi.

Ancak perşembe gününden önce peşinen, bu yayında herhangi bir donanım, iş, erken sipariş veya çıkış tarihi bilgisinin yer almayacağı bilgisi de veriliyor.

Yayının yapılacağı Twitch ve YouTube kanallarına platformların isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.