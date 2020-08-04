FIFA 21’i test ettik! İşte ilk izlenimler!

Uzun yıllardır bir FIFA hastası olarak her sene Ağustos ayı geldiğinde içimde bir heyecan belirir. “Yeni FIFA’da ne gibi yenilikler olacak” gibi sorular sorup dururum kendi kendime. Geçtiğimiz günlerde basına özel olarak gerçekleştirilen bir etkinlikte hem FIFA 21’e dahil hem yeni özellikleri görme şansına hem de oyunu bizzat deneyerek bir nebze olsun heyecanımı bastırma fırsatını yakaladım.

Bu sene de oyun Frostbite oyun motorunu kullanıyor ve zaten iyi olan oynanış, yapılan yeni düzenlemeler ve yeni özellikler ile kendini bir adım öteye götürmeyi başarmış durumda. Öne çıkan özelliklerden ilki “Agile Dribbling” yani Çevik Dribling sayesinde topu kontrolü eden futbolcu, topu ayaklarıyla daha hızlı kontrol edebiliyor ve bu sayede rakip oyunculara daha rahat çalım atabilmeyi sağlıyor. Oldukça da kolay gerçekleştirilebildiğini söyleyebilirim. Sol analog tuşunu hareket ettirirken R1/RB tuşlarını kullanarak seri dokunuşlar yaparak defansı şaşırtabiliyoruz.

Benim en sevdiğim özelliklerden bir diğeriyse güncellenen ve geliştirilen pas sistemi. “Yaratıcı Koşular” adı verilen bu sistem sayesinde pas vereceğimiz ve yapay zekanın kontrolünde olan futbolcuları kontrol edebiliyoruz. Ama artık en önemlisi de topu kontrol ettiğimiz oyuncudayken L3/LSB ve R3/RSB tuşlarına aynı anda basarak, o anki oyuncuya kilitlenebiliyor ve ardından pas verdiğimizde hala aynı oyuncuyu kontrol etmeye devam ediyoruz. Böylelikle biz topsuz olarak istediğimiz boşluğa kaçarak kendimize pas alanı yaratabiliyoruz. Topu geri istemek içinse yine normal pas tuşlarını kullanarak yapay zekadan pas alabiliyoruz. Açıkçası ilk başlarda biraz zorlansam da, bir süre oynadıktan sonra oldukça kullanışlı ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu özelliği yerinde ve iyi kullanan oyuncuların rakip takıma kabusu yaşatabileceğinden de şüphem yok doğrusu.

Bir diğer önemli yenilik ise rakip takıma yüklenirken ortaya çıkıyor. Defans arkasına sarkmaya çalışan ve yapay zekanın kontrolünde olan futbolcularımız, bazen saçma defansından arkasına alabildiğine koşuyor ve ofsayttalar mı değiller mi umursamıyorlardı. Artık güncellenen yapay zeka sistemi sayesinde bu tür davranışlardan kaçınmaya özen gösteriyorlar. Bunun gözle görülür biçimde geliştirildiğini söyleyebilirim.

Bunların dışında elbette kariyer modu, Volta modu ve en önemlisi de FIFA Ultimate Team’de de büyük güncellemeler söz konusu ancak henüz bunlardan bahsedebilmek için ambargonun kalmasını beklemem gerekiyor.

Kısacası FIFA 21’i test ettim ve düşüncelerim şunlar ki zaten piyasadaki en olan en iyi futbol oyunu, kendini geliştirerek daha da iyi olmayı başarmış gibi görünüyor.

Emre Öztınaz