Fortnite’da oyuncular artık sürücü koltuğuna geçebilecek.

Fortnite’ın 2.3 GB’lık v13.40 güncellemesi ile araçlar oyuncular artık sürücü koltuğuna oturabilecek.
Güncellemeyle birlikte oyunun ilk dört aracı oyuncuların kullanımında. FortTory – Fortnite Leaks & News’in paylaştığı videoda gördüğümüz OG Bear kamyonetin dayanıklılığı 1000 ve saatte 50 km hıza ulaşabiliyor.
Ancak araç kullananlar belirli aralıklarla araçlarına benzin doldurmak zorundalar. Bunun için adadaki petrol istasyonlarına gitmeniz gerekiyor.
Cars Gameplay [fueling and driving] pic.twitter.com/ZhLsYD77tf
— FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) August 5, 2020
Güncellemeyle birlikte oyuna gelen bir diğer yenilik ise radyo istasyonları. Artık arabada Los Santos’ta turlar gibi radyo açabilirsiniz. Şu an için tek radyo kanalı Party Royale ancak ileride lisanslı parçaların da ekleneceği söyleniyor.