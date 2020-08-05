Crossy Road yapımcılarından TombStar, 2021 yılında çıkıyor

Çok oynanan mobil oyun Crossy Road’un geliştiricileri Marcus Grambau ve Andy Sum yeni oyunları TombStar’ı duyurdu. Oyunun önümüzdeki sene bilgisayar ve konsola çıkması planlanıyor. Oyunu Steam üzerinden istek listenize şimdiden ekleyebilirsiniz.

Kapalı betada yer almak isteyen oyuncular ise buradaki formu doldurarak kayıt olabilir.

Roguelike unsurlarına ve vahşi batı temasına sahip TombStar, üstten görünümlü shooter oyunu. TombStar, tabanca kullanan kovboylardan ölümcül lazerli robotlara gelecekle vahşi batıyı harmanlayan birçok şey vaat ediyor. Düşük poligonlu grafiklere sahip oyunun görsel tasarımında ise 80’lerin çizgifilmlerinden ilham alınmış.

Oyunun konusu şöyle, Grimheart adında bir çete galaksiyi ele geçirir. Grimheart’ı ortadan kaldırmak için şu ana kadar gerçekleştirilen hiçbir girişim başarılı olamamıştır. Oyunun amacı ise silahşörlerden oluşan bir grubun kontrolünü alarak yeniden galaksinin özgürlüğünü sağlamak.