70 milyon PlayStation 4!

Yeni nesin konsolların en fazla satılan üyesi Playstation 4, dünya çapında 70 milyon satışı geride bıraktı.

Sony, oyun konsolları Playstation 4’ün 3 Aralık 2017’ye kadar yaptığı güncel satışı açıkladı. 70.6 milyon satış rakamına ulaşan konsol ilk çıkışını 2013’ün Kasım ayında yapmıştı. O zamandan bu yana iyi bir performans sergileyen konsol diğer PS3 ve PS2’nin satışlarına da yavaş yavaş yaklaşıyor.

Hatırlanacağı gibi Playstation 4, ilk çıktığı zamandan beri en büyük rakibi olan XBOX ONE’ı da büyük bir farkla geride bırakmıştı.

PS3’ün satış rakamları 83.8 milyon satmıştı. Tüm zamanların en çok satan efsanevi oyun konsolu PS2 de yaklaşık 155 milyon adet satmış.

Aynı zamanda Playstation VR da şu ana kadar 2 milyon barajını aşmış durumda. Ayrıca şu bilgi de paylaşıldı; Şu ana kadar Playstation Store üzerinden tam olarak 617.8 milyon oyun satışı yapılmış.

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