Street Fighter efsanesi 30 yaşında ve Capcom’un bunu kutlamak için piyasaya çıkartacağı Street Fighter 30th Anniversary Collection’ın içinde tam olarak 12 adet oyun mevcut.

Oyun da Online modların da olacağı paylaşılan bilgiler arasında. Hem arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, ayrıca diğer oyuncularla ranked mücadelesi yapabileceğiniz toplama, şu an için oldukça hoş gözüküyor.

Bu oyunlar;

 Street Fighter

 Street Fighter 2

 Street Fighter 2: Champion Edition

 Street Fighter 2: Hyper Fighting

 Super Street Fighter 2

 Super Street Fighter 2: Turbo

 Street Fighter Alpha

 Street Fighter Alpha 2

 Street Fighter Alpha 3

 Street Fighter 3

 Street Fighter 3: 2nd Impact

 Street Fighter 3: Third Strike

Mayıs 2018’de çıkacak olan oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Bize atari salonları kültürünü aşılayan Street Fighter’ın bu özel koleksiyonu, hayranlarını heyecanlandırmaya yetti de arttı bile.

Oyun için paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



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