The Lord of The Rings’in kart oyunu 2018’de bizlerle!

Kart oyunlarına doymayanlara müjde! Lord of The Rings kart oyunu The Lord of the Rings Living Card Game yakında piyasada…

Her yaştan insanın bir hayranlık beslediği, J.R.R. Tolkien’in klasikler arasına girmiş kitabı The Lord of The Rings, bu kez yeni bir kart oyunu ile bizlerle.

Kart oyunları temasını sevenler yıllardır Yüzüklerin Efendisi temalı bir oyun bekliyorlardı. Fantasy Flight Games’in yapımcılığını üstlendiği oyunda, Orta Dünya havasını her ayrıntıda görmek mümkün. Hikaye tabanlı bir oynanış sunan oyunda hikaye modu da mevcut. Çeşitli kartlarla desteleri şekillendirdiğimiz oyunun hikayesi, Sauron’a ve onun güçlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor.

Oyun önümüzdeki aylarda Steam’de Early Access olarak oyunculara sunulacak. Fantasy Flight Games oyunun çıkışından sonra da Co-op oynanış da sunacaklarını da belirtti. Oyunun tam sürümününü çıkış tarihi tam olarak belli değil fakat firma 2018 yılı içerisinde erken erişimi sonlandırmayı hedefliyor.

Oyunun sadece PC üzerinden oynanabileceğini de belirtelim.

Paylaşılan videoya buradan ulaşabilirsiniz.



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…