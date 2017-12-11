The Lord of The Rings’in kart oyunu 2018’de bizlerle!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

Kart oyunlarına doymayanlara müjde! Lord of The Rings kart oyunu The Lord of the Rings Living Card Game yakında piyasada…

Her yaştan insanın bir hayranlık beslediği, J.R.R. Tolkien’in klasikler arasına girmiş kitabı The Lord of The Rings, bu kez yeni bir kart oyunu ile bizlerle.

Kart oyunları temasını sevenler yıllardır Yüzüklerin Efendisi temalı bir oyun bekliyorlardı. Fantasy Flight Games’in yapımcılığını üstlendiği oyunda, Orta Dünya havasını her ayrıntıda görmek mümkün. Hikaye tabanlı bir oynanış sunan oyunda hikaye modu da mevcut. Çeşitli kartlarla desteleri şekillendirdiğimiz oyunun hikayesi, Sauron’a ve onun güçlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor.

Oyun önümüzdeki aylarda Steam’de Early Access olarak oyunculara sunulacak. Fantasy Flight Games oyunun çıkışından sonra da Co-op oynanış da sunacaklarını da belirtti. Oyunun tam sürümününü çıkış tarihi tam olarak belli değil fakat firma 2018 yılı içerisinde erken erişimi sonlandırmayı hedefliyor.

Oyunun sadece PC üzerinden oynanabileceğini de belirtelim.

Paylaşılan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

The Lord of The Rings’in kart oyunu 2018’de bizlerle! https://t.co/9FfhjMd6Zf https://t.co/QE5ByHLhQs
Street Fighter efsanesi 30 yaşında! https://t.co/AGw24Jeiyw https://t.co/i6AcujUjF8

Flickr