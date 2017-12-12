NBA 2K e-spor liginin logosu belli oldu!

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NBA; profesyonel e-spor ligi NBA 2K League’in resmi logosunu tanıttı.

NBA’in renklerini, şeklini ve yazı tipini taşıyan logodaki basketbol topu deseni, NBA 2K oyuncuları arasındaki ortaklığı temsilen tasarımın merkezinde yer alıyor.
NBA’in, online basketbol ligi oyunu NBA 2K ile birlikte hayata geçirdi. NBA 2K League logosu, Amerikan Ulusal Basketbol ligi NBA’in logosunun renklerini, şeklini ve yazı tipini içeriyor.

NBA logosunda bulunan insan silüeti, ligin kapsayıcı doğasını, her ülkeden genç-yaşlı, erkek-kadın herkesi yansıtıyordu. RARE Design tarafından tasarlanan NBA 2K League logosunda bulunan basketbol topu deseni ise; tüm NBA 2K oyuncuları arasındaki ortaklığı temsil ettiği için tasarımın merkezinde yer alıyor.
Ligde yer alacak 17 takımın tamamı da bu hafta kendi logolarını tanıtacak.

Logo hakkında yayınlanan videoya aşağıdan izleyebilirsiniz.

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