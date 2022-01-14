Acer, oyun portföyünü yeni masaüstü bilgisayarlar ve monitörlerle genişletti

Acer, bugün yaptığı açıklamayla üstün performans ve ileride yapacakları yeniliklere uyum sağlayan bir kasa arayan oyuncular için tasarladığı Predator Orion 5000 serisini yeni ve daha güçlü masaüstü oyun bilgisayarları ile genişlettiğini duyurdu. Acer, bugün ayrıca yeni orta seviye Predator Orion 3000 serisi masaüstü oyun bilgisayarları, bir OLED Predator monitör ve VESA DisplayHDR™ 1000 sertifikasyonu düzeyinde görselleri yüksek yenileme hızlarıyla birleştiren bir çift IPS[1] monitör daha tanıttı.

Bunun yanı sıra Acer Predator X32 oyuncu monitörünün “Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarları” kategorisinde CES İnovasyon Ödülü kazandığını da duyurdu.



Predator Orion 5000 — Tam Boy Masaüstü Oyun Bilgisayarı

En yeni 12. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci[ ] (Intel H670 yonga setinde) ve NVIDIA GeForce RTX™ 3080 GPU’yu bir araya getiren Predator Orion 5000, grafiksel olarak en talepkar oyunlar için yüksek kare hızları sunuyor ve oyunculara ihtiyaç duydukları tüm performansı sağlıyor. Windows 11 işletim sistemi, 64 GB 4.000 MHz DDR5 RAM ve 2 TB’a kadar M.2 PCIe 4.0 SSD depolama[ ] özelliklerinin yanı sıra, ARGB destekli Predator FrostBlade™ 2.0 fanlar bu güçlü dahili bileşenleri destekleyerek sistemi serin tutuyor. Bu fanlar Orion 5000’in optimum seviyelerde çalışacak şekilde soğutulmasını sağlamak için hem yüksek statik basınç hem de hava akışı sağlayan özel patentli kanatlara sahip. Ayrıca sızdırmaz yatakları ve fan kanatlarının uçları boyunca uzanan yeni yay şeklindeki tasarım, titreşimi ve gürültüyü azaltıyor.

Predator Orion 5000, karartılmış cam ve metal ağ kullanılarak üretilen koyu tonlardaki güçlü donanımını ortaya çıkaran şeffaf bir yan panele sahip. Ayrıca EMI uyumlu olan bu kasa, kullanıcıları ve çevre birimlerini potansiyel elektromanyetik parazitlerden koruyor. Kasanın DIY (Kendin yap) odaklı, alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde bilgisayar içindeki parçalara kolayca erişilerek bileşenleri son derece hızlı bir şekilde değiştirmek ve örneğin CPU’ların hava soğutucusunu 240 mm sıvı soğutucuya yükseltmek gibi, ihtiyaca göre yapılandırmalar mümkün oluyor.

Predator Orion 5000’de düşük gecikme süresi ve güvenilir bağlantı için Killer E3100G 2.5G Ethernet Denetleyicisi ve Intel Wi-Fi 6E[4] desteği bulunurken, DTS:X® Ultra, oyuncuların herhangi bir çift kulaklığı veya hoparlörü üst düzey 360 derecelik bir ses sistemine dönüştürmesini sağlıyor. Dört USB bağlantı noktası (3x Type-A ve 1x Type-C) ve kasanın üzerine uygun şekilde yerleştirilmiş ses jakları, erişim açısından kullanıcılara kolaylık sağlarken, kasanın arka kısmına konumlandırılan bağlantı noktaları ise kabloları gözden uzak tutuyor.



Predator Orion 3000 — Mid-tower Oyun Bilgisayarı

Predator Orion 3000, orta büyüklükte bir kasadan sınıfının en iyi donanım deneyimini bekleyen oyuncular için tasarlandı. Intel B660 yonga seti ile 12. Nesil Intel Core i7 modeline kadar işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 3070 modeline kadar GPU’lar ile gelen yeni Predator Orion 3000 bilgisayarlar, oyun, yayın ve düzenleme konusunda kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bilgisayarın 64 GB’a kadar 3200 MHz DDR4 belleği ve 2 TB PCIe NVMe SSD depolama alanı, yanıt verme yeteneğini artırıyor ve oyunların daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. 2 TB SSD depolama alanından fazlasına ihtiyaç olursa, 6 TB SATA3 HDD depolama seçeneği de kullanıcılara sunuluyor.

Predator Orion 3000 serisi, koyu renkli cam, plastik, metal ve ağ kaplı kasası ve isteğe bağlı gelen şeffaf EMI uyumlu yan paneli ile Orion 5000 ile aynı çekici tasarımı taşıyor. Üç adet 92×92 mm Predator FrostBlade™ 2.0 fan hava akışını optimize ediyor ve iç kısımları soğutuyor. Ek olarak, ön ve arka fanların göbeğinde, aydınlatması PredatorSense™ yazılımı aracılığıyla kontrol edilebilen RGB LED’ler yer alıyor.

Intel Killer E2600 Ethernet denetleyicisi, Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)[4] ve Control Center 2.0 özellikleri oyunculara çevrimiçi rekabeti ortadan kaldırmak için gerekli tüm araçları sağlarken, DTS:X Ultra, yüksek ses kalitesi ile en sevdikleri filmleri, müzikleri ve oyunları deneyimlemelerini sağlıyor. Ek olarak Predator Orion 3000, kutusundan Windows 11 ile çıkıyor.



Predator X32 ve X32 FP Oyuncu Monitörleri

Yeni Predator X32 ve X32 FP oyun monitörleri, oyuncuların beklediği performans ile yaratıcıların ihtiyaç duyduğu görselliği dengelemek için tasarlandı. 160 Hz ve 165 Hz (hız aşırtmalı) yenileme hızlarına sahip bu UHD (3.840×2.160) 32 inç monitörlerin her ikisi de VESA DisplayHDR™ 1000 sertifikaları, 576 bölgeli miniLED yerel karartmayı destekleyen IPS panelleri, yüzde 99 AdobeRGB kapsama oranı, Delta E<2 dereceli renk doğruluğu ve VESA DisplayHDR™ 1000 sertifikalarıyla nefes kesici gerçeklikte net ve akıcı görüntüler sunuyor.

Predator X32’de kullanılan NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisi ekran yırtılmasını ortadan kaldırarak, ekran takılmalarını en aza indiriyor ve giriş gecikmesini azaltarak sorunsuz, hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunseverler, rekabetçi çok oyunculu çevrimiçi oyunlarda NVIDIA Reflex özelliğinden memnun kalacaklar. GPU, G.SYNC ve yazılım teknolojilerini birleştiren bu özellik, oyuncuların hedef almasını, daha hızlı reaksiyon göstermesini ve hedefleri vurmasını hızlandırıyor. Bu yetenekli monitör CES’te İnovasyon Ödülü kazandı.

Predator X32 FP, HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla sadece PC’yi değil en güncel oyun konsollarını da destekliyor ve oyunculara mümkün olan en esnek deneyimini sunuyor. Cihaz, 165 Hz (hız aşırtma) yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile piyasada mevcut olan en hızlı 4K monitör olma özelliğini taşıyor. HDR destekli AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi[3] grafik açısından en yoğun sahnelerde bile akıcı görseller ve düşük gecikme sunarak oyun deneyimini daha da üst seviyeye taşıyor. Monitörde 90 W’lık bir USB Type-C bağlantı noktası da yer alıyor.



Predator CG48 Oyuncu Monitörü

Evinizdeki TV’nin yerini alabilecek kadar büyük olan Predator CG48 oyun monitörü, oyunculara 48 inç ekranda 138 Hz yenileme hızında 4K deneyimi sunuyor. HDMI 2.1[ ] ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları sayesinde oyun konsollarını da destekleyen monitör, dört adet USB 3.2 ve bir USB Type-C bağlantı noktası ile istenilen tüm çevre birimlerine bağlanabilmeyi sağlıyor. Oyunlarda performans artırışına yardımcı olan AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojisi[3] ve 0,1 ms’ye varan tepki süresi (griden griye), en hızlı 4K oyunlarda[ ] bile üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Bu VRR (Değişken Yenileme Hızı) teknolojisi uygulaması monitörün GPU ile “iletişim kurmasına” izin vererek, ekran yırtılması, takılma ve titreme gibi görsel kusurları ortadan kaldırıyor.

135.000:1 kontrast oranı, HDR10 ve DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsama özellikleri ile Predator CG48’in OLED ekranı, oyunculara çarpıcı bir görsel deneyim sunuyor. Bu OLED monitörler, belirli arka aydınlatmaları kapatarak gecikmeyi azaltıyor, siyah seviyelerini artırıyor. Arkadan aydınlatma ihtiyaçlarının olmaması ise Predator monitörlerin genel verimliliğini artırıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Predator Orion 5000 masaüstü oyun bilgisayarları Mart ayında EMEA bölgesinde 1.999 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator Orion 3000 masaüstü oyun bilgisayarları Mart ayında EMEA bölgesinde 1299 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator X32 oyuncu monitörü 2022’nin üçüncü çeyreğinde EMEA bölgesinde 1899 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator X32 FP oyuncu monitörü 2022’nin ikinci çeyreğinde EMEA bölgesinde 1599 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator CG48 oyuncu monitörü 2022’nin üçüncü çeyreğinde EMEA bölgesinde 2199 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.