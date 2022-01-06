TOGED’in User Acquisition Strategies Workshop kayıtları başladı!

Moderatörlüğünü TOGED Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın’ın yapacağı, Masomo’dan Selen Yeniçeri, Panteon’dan Ahmet Emre Gürcan, Trifles Games’den Gökhan Kınay ve SocialPeta’dan Canberk Güvenkaya’nın katılımıyla gerçekleşecek User Acquisition Strategies Workshop etkinliği 12 Ocak 2022 tarihinde saat 13:30’da ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da gerçekleşecek.
Sektörün uzmanlarından kullanıcı elde etme yöntemleri nedir, nasıl yapılır ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmek isterseniz kayıt olup katılmak ücretsiz.
Etkinliğin detayları:
Tarih: 12 Ocak 2022 – 13:30
Genel Bilgiler ve SSS
Workshop Nerede gerçekleşecek?
User Acquisition Strategies Workshop etkinliği, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi CoZone’da gerçekleşecek.
ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
280 / G Zemin Kat Çankaya/Ankara
Nasıl Kayıt olabilirim?
Kayıt linki
Kayıt Bilgilerine Kimler Ulaşabilecek?
Kayıt sırasında paylaştığınız bilgiler sadece atölyenin organize edilebilmesi amacıyla toplanıyor, TOGED ve SocialPeta dışında kimsenin bu bilgilere erişimi olmayacak.
Herhangi bir ücret söz konusu olacak mı?
Tüm çalışmalar ücretsiz.
Kimler Katılabilir?
Workshop etkinliğine oyun sektöründeki tüm grup ve kişiler katılabilir. Şirketleşme, ürün çıkarma gibi şartlar aranmamakta.