Acer Predator Helios 300 ile 300Hz oyun deneyimi!

NVIDIA GeForce RX 3080 GPU ve 300 Hz’lik ekranı ile akıcı bir oyun deneyimi sunan Acer Predator Helios 300 dizüstü bilgisayar, Türkiye’de satışa sunuldu.

Oyuncular için sunduğu geniş dizüstü bilgisayar portföyü ile sektörün liderlerinden Acer’ın gelişmiş performans ve ekran özellikleriyle dikkat çeken Predator Helios 300 (PH315-53) dizüstü bilgisayarı Türkiye’de satışa çıktı. Predator Helios 300, oyun tutkunları ve içerik üreticiler için üstün performans sunan NVIDIA GeForce RX 3080 GPU ile geliyor. 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor. 15,6 inçlik FHD IPS ekranında 300 Hz ekran yenileme hızı sunarken, en zorlu görevlerde bile görüntü kırılması olmadan, net ve en düşük gölgelenme ile çarpıcı bir deneyim sunuyor.

En yüksek performansta bile sıcaklığı kontrol altında

Acer’ın özel tasarım soğutma teknolojisi cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltıp hava akımını artıran bir adet 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost™ teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

Taşınabilir güç ve biyonik tasarım ile oyuna her an hazır

Kuşların sessiz ve güçlü uçabilme kabiliyetlerinden esinlenerek daha fazla hava geçişi sağlayan girintili kenarlara sahip fanlar ile biyonik bir tasarıma sahip Predator Helios 300’ün içerisindeki metalden kanatlar, denge sağlayan çift oluklu bir tasarıma sahip. Bu tasarımın arkasında, hava akışını tam olarak istenen yere yönlendirmek ve fanı yüksek hızlarda daha iyi sabitleyerek türbülansı ve gürültüyü azaltma düşüncesi yatıyor.

Siyah metal kaplamalı kasanın tabanında şeffaf, içbükey WASD tuşları ve oyun deneyimi için büyük önem taşıyan Turbo ile PredatorSense™ tuşları bulunan 4 bölgeli RGB klavye yer alıyor. PredatorSense teknolojisi ve Turbo tuşu oyunculara çalışırken daha sessiz, oyun ya da video düzenleme esnasında ise tam performanslı fan hızı seçenekleri arasında gerçek zamanlı geçiş yapılabiliyor.

Zengin bağlantı noktalarına sahip dizüstü bilgisayarda tüm çevre birimlerinizi takabileceğiniz 3 adet USB 3.2 bağlantı noktası ile 1 adet Type C, 1 adet HDMI port ve 1 adet mini display port yer alıyor. Cihazın 1 TB’lik SSD kapasitesi ile 32 GB’lik DDR4 belleği çok sayıda oyun keşfetmek ve uygulama kullanmak isteyenler için de bol miktarda alan sunuyor.

Oyunlarda daha az gecikme ile daha fazla zafer

Düşük gecikme süresi ve güvenilir bağlantı için Predator Helios 300’de Intel® Killer E2600 Ethernet yuvası ile Intel® Killer Wi-Fi 6 AX1650i bağlantısı bulunurken, Control Center 2.0 da cihazı kolayca yönetebilmenizi sağlıyor. Killer E2600 ağ trafiğini otomatik olarak algılayıp, sınıflandırıyor ve önceliklendiriyor. Ayrıca en önemli verilerin 1 Gb/sn’lik çıkış hızıyla iletilmesini sağlıyor. Intel® Killer Wi-Fi 6 AX1650i ise dizüstü bilgisayarı 160 MHz kanallara sahip yepyeni Wi-Fi 6 teknolojisiyle güçlendirerek 2,4 Gbps hız ve üst düzey performans sunuyor. Killer Control Center 2.0 arayüzü sayesinde oyun tutkunları ve yüksek performanslı bilgisayar kullanıcıları, bilgisayarın ağ performansını kolaylıkla analiz, optimize ve kontrol edebiliyor. Ayrıca DTS:X Ultra özelliği ile ses ve 3B simüle çevresel sesler çok daha etkileyici bir deneyimi mümkün hale getiriyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Predator Helios 300 dizüstü bilgisayar, Türkiye’de 20.799,00 TL fiyatla satışta.