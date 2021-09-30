Telefon oyunculuğunda 5 altın kural

Giderek daha fazla ve daha etkileyici mobil oyun piyasaya çıkarken, mobil oyunlardan daha fazla keyif almak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte telefon oyunculuğu için 5 altın tavsiye.

1. Pay 2 Win’e geçit yok

“Pay 2 Win” formatlı oyunlar, yani daha iyi silahlar, daha iyi zırhlar edinmeniz için sizden para isteyen oyunlar, ne yazık ki oyun dünyasının tadını kaçıran bir soruna dönüştüler. Etik olarak, oyuncular, daha üstün bir silah edinmek, daha hızlı seviye atlamak veya diğer avantajlar için ekstra bir para ödememeliler. Bu oyun mantığı, PC ve konsol oyunlarında da herkesi rahatsız ettiği gibi, telefon oyunlarında da rahatsız edici bir durum. Ancak mobil oyuncular bu konuda yeterince hassas olmadığı için, pay to win oyunlarını mobil alanda daha fazla görüyoruz.

2. Doğru telefona sahip olun

Mobil oyunlar da, diğer oyunlar gibi, belli bazı donanım özelliklerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, daha sağlıklı ve keyifli bir oyun deneyimi yaşamak için, güçlü özelliklere sahip telefonlara sahip olmanız sizin avantajınıza olacaktır. Apple’ın telefonları, aynı zamanda oyunlar için de biçilmiş kaftandır. Yeni Apple modelleri olan iPhone 13 veya iPhone 13 mini ya da iPhone 13 PRO mutlaka incelemeniz gereken telefonlar, tavsiye ediyoruz.

3. Oyunu eğlenmek için oynayın, ona bağlanmayın

İster mobil oyun, isterse konsol veya PC oyunları olsun, oyun oynarken oyuna bağımlı olmamayı da başarmalısınız ki, bu aslında biraz özen ve bilinçle başarabileceğiniz bir husus. Kendinizi test etmek isterseniz yapacağınız şey basit. Bir oyunun en heyecanlı ve en kritik noktasında telefonu aniden kapatın ve hayatınıza dönün. İşlerinizi yapın, ödevlerinizi yapın, film seyredin, yemek yiyin. Oyunu tamamen aklınızdan atın. Bunu birkaç kez denemeye, her defasında da oyunu aklınızdan çıkarmaya çalışın. Sonunda fark edeceksiniz ki, siz oyun bağımlısı değilsiniz. Ama eğer oyunu, aniden kesip atamıyorsanız… İşte o zaman artık bağımlılık sorunu başlamış demektir. Kendinizi oyundan biraz uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

4. Telefon şarjına dikkat

Güçlü ve yüksek kapasiteli bir power bank, evden uzakta, şarj imkanı olmayan bir yerde oyun oynarken çok işinize yarayabilir çünkü mobil oyunlar telefonun şarjını çok hızlı tüketir. Farkında olmadan, 1 saat oyun oynadığınız için, tüm gün telefonsuz kalabilirsiniz.

5. Yeni oyunlar bulun, tek oyuna takılmayın

Sürekli bir oyuna “kafayı takmak” yerine yeni oyunlara da şans vermenizi ve oyun pazarını sık sık kontrol etmenizi öneririz. Böylece yeni yapımcıların, farklı tarzlarda geliştirdikleri oyunları da deneyimleyip, oyun deneyimlerinizi genişletmeniz mümkün olacaktır. Bu da sizi ileride daha seçici, daha keyfine düşkün bir video oyuncusu yapacaktır.