Röportaj: Alexander Oltner / Crusader Kings III Tasarım Direktörü

Crusader Kings III tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gördü. Royal Court eklentisi alıp yürümüşken biz de oyunun tasarım direktörü Alexander Oltner ile keyifli bir röportaj yaptık.

Keyifle okuyacağınızı umarız.

● Crusader Kings 3, türün hayranları için en çok beklenen oyunlardan biriydi. Oyunun çıkış tarihinden itibaren işler nasıl gitti? Taraftarların ve oyunla henüz tanışan yeni oyuncuların tepkisi nasıldı?

Oyunun hem serinin fanları hem de yeni oyuncular tarafından karşılanma şeklinden çok memnun kaldık. Oyuncuların sosyal medyaya yükledikleri inanılmaz karakter ve aile hikayelerini okumaktan asla bıkmıyoruz. CK3 için tasarım hedeflerimizden biri, serinin takipçilerine bekledikleri derin büyük strateji oynanışını sunarken, yeni oyuncuların da bu dünyanın içine girmesini kolaylaştırmaktı. Bu göz korkutucu bir görevdi ve yapmak istediğimiz son şey, eski veya yeni herhangi bir oyuncuyu yabancılaştırmaktı. Ekibimizin bu çizgiye dikkat etmek ve orta çağ tarihine ilgi duyan herkesin keyif alabileceği bir oyun yaratmak konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum.

● Pandemi sizi ve Crusader Kings III ekibini nasıl etkiledi? Bunun için tüm yapıyı değiştirmeniz gerekti mi? Yoksa idare etmesi kolay mıydı?

Oyun birkaç yıldır geliştiriliyordu ve duyurusunu da pandemiden sadece birkaç ay önce, Ekim 2019’da yapmıştık. Sonuç olarak en büyük etki, duyurusundan oyunun çıkışına kadarki birkaç ayda hepimizin oyunu bitirmek ve piyasaya sürmek için evden çalışmak zorunda kalmamız oldu. Lansmandan önceki ve sonraki aylarda yapılması gereken çok şey vardı ve yalnızca çevrimiçi olarak organize olmak kolay değildi, bu da elbette ekip için birçok zorluk anlamına geliyordu. Ama birlikte çalışmak için iyi bir altyapımız vardı, bu yüzden her şey yolunda gitti.

● Northern Land içeriğini yayınladıktan sonra yeni genişlemeyi yayınladınız; Royal Court. Bu eklentinin arkasındaki ana ilham kaynağı neydi?

Daha önce bir Crusader Kings oyununda hiç yapmadığımız bir şeyi yapmak istedik ve aradığımız ilham doğrudan Orta Çağ’dan geldi. Bir hükümdarın maiyeti, siyasi meseleleri, entrikaları ve dramaları ele aldıkları tüm güçlerinin merkezi demekti. Crusader Kings oyunları uzun zamandır bu maiyete ve içinde olan bitene atıfta bulunuyordu, ancak hiçbir zaman kelimelerden ve referanslardan fazlası olmamıştı. Bu genişleme ile sarayı, maiyetin yaşadığı ve sanat eserlerinizin sergilendiği gerçek bir yer haline getirmek istiyoruz.

● Taht sistemi nasıl işleyecek? Oyunu oynayan insanları nasıl ödüllendirecek?

Ana fikir, kendinizi krallığınızın sorunları ve talepleriyle ilgilenen bir kral gibi hissettirmek. Hayalimiz her zaman, önünüze gelecek konularıyla, lehinize diz çökenleriyle kendinize ait bir taht odasına sahip olmanızdı.

Taht odası ve maiyet etkileşimleri, yalnızca Krallar ve İmparatorlar tarafından kullanılabildiğinden, bir nevi oyuncular için birer ödül diyebiliriz. Daha düşük seviyeli soylular bunlara sahip olmayacak, bu yüzden bir kez güce kavuştuğunuzda, daha fazla sorumluluğu olan birine uygun yeni seçenekleriniz olacak. Büyük bir maiyete sahip olmak, sizi yeni eylemlerin kilidini açmaktan, etkinliklere ve eserlere kadar birçok yönden ödüllendirecektir.

● Kültürel hibrid sistemin yeni yapısı, oyuncunun iki kültürü bir araya getirmesini sağlıyor. Bunun için herhangi bir sınırlama var mı? Yoksa sonsuz formlarda kullanabilir miyiz? Hibrid kültürden bahsederken, tarihi doğru şekilde mi yansıtıyor yoksa bu, oyunun sınırlarının farkına varma tarafında değerlendirebileceğimiz bir şey mi?

Sistemin doğal sınırları var. Hibrid kültürler yaratmak için belirli koşulları karşılamanız gerekiyor ve bunu yapmak size çok fazla prestije mal olacak. Bu sayede, melezler her yerde karşınıza çıkmayacak.

Ama tarihsel olarak bu gerçekleşti! İspanyolca, İngilizce, Sicilyaca… bunların hepsi diğer bölgesel kültürlerin melezleridir. Hatta bu tarihi kültürlerin bazılarının, oyun içindeki gelişimini teşvik edeceğiz.

Oyunda istediğinizden fazla melez olduğunu düşünürseniz, oyuna başladığınızda kural ayarlarından kültür değişikliklerinin frekansını ayarlayabilirsiniz.

● Hükümdarın envanterinde Crusader Kings 2 ile karşılaştırıldığında ne gibi farklar var?

Birçok fark var, ancak en önemli iki tanesi, sanat eserlerinin bir dayanıklılık puanına sahip olması ile karakterler ve hanedanların bu eserler üzerinde hak iddia edebilmesi. Dayanıklılık, bir antikacı tarafından iyi bakılmadığı ve kötü durumdayken yeniden dövülmediği zaman eserlerin kırılmasına neden oluyor. Eserler üzerindeki hak talepleri, karakterleri geri almak için savaşa, plana veya düelloya gitmelerine izin veriyor.

● Türk oyunculara söylemek istediğiniz bir şey var mı? (Hala dil desteğini görmek için sabırsızlanıyoruz!)

Crusader Kings 3’e olan tutkunuzu seviyoruz! Oyundan keyif almaya devam edeceğinize inanıyor ve yakında Royal Court gibi ek içeriklerin gelmesini dört gözle beklediğinizi umuyoruz.