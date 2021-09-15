Razer’dan üst seviye gamepad: Wolverine V2 Chroma

Oyuncular için dünyanın lider yaşam tarzı markası Razer, şimdiye kadarki en gelişmiş gamepad olan Wolverine V2 Chroma’nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

PC’nin yanı sıra Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarında da oynanabilen gampad için Razer, sınıfının en iyisi PC çevre birimleri serilerinden onlarca yıllık rekabetçi mükemmellik ve Ar-Ge’yi alarak bu öğrenimleri tamamen yenilenmiş Wolverine V2 Chroma’ya dönüştürdü.

Yeni Razer Wolverine V2 Chroma, Xbox ve PC oyuncuları için en iyi gamepad olup Razer’ın ultra duyarlı Mecha-Tactile anahtar teknolojisi ve istikrarlı, rekabet odaklı kablo bağlantısı sayesinde piyasadaki gamepad’ler arasında en hızlı çalıştırma ve tepki sürelerine sahip olmakla övünmektedir. Bu gamepad, yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen tüm ciddi yetenekler için olmazsa olmazdır.

Cihaz özellikler şunları içerir:

-Süper hızlı çalıştırma (actuation ) ve tepki süreleri için Razer™ Mecha-Tactile Aksiyon Düğmeleri ve D-Pad

-6 Ek Çok İşlevli Düğme (2 üst tampon artı 4 arka tetik)

-Değiştirilebilir Thumbstick Kapakları (Ekstra kubbeli ve daha uzun girintili parmak çubukları içerir)

-Tetik Durdurma Anahtarlı Hassas Tetik Modu

-Yeni L Şeklinde tasarım ve Tam Kapsamlı Sarma Tutuşlu dayanak noktası

-Razer Chroma™ RGB desteği

Wolverine V2 Chroma profesyönel gamepad, Razer’ın yeni başlattığı ve konsolda Razer ürün ailesiyle oynamanın getirdiği rekabet avantajlarını sergilemeye odaklanan “Connect. Compete. Conquer.” isimli kampanyasının mihenk taşlarındandır.

Wolverine V2 Chroma hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

PİYASAYA ÇIKIŞ: Satışta

SATIŞ YERİ: Razer.com, RazerStore’lar ve yetkili satıcılarda.

FİYAT: 149.99$ / 159.99€