Logitech’ten hafif oyuncu kulaklıkları: G335 / G435

Logitech’in genç nesli hedefleyen, canlı renkleri ve hafiflikleriyle dikkat çeken yeni ürünleri G335 ve G435 hayli dikkat çekecek gibi.

Logitech G, oyun tutkunları renk çeşitliliği ve hafif tasarımıyla benzersiz bir oyun deneyimi sunan G335 kablolu oyun kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu.

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G335

Logitech G335 oyun kulaklığı 240 gram ağırlığıyla piyasadaki en hafif oyuncu kulaklıklarından birisi. Color Collection serisinin ödüllü kablosuz oyuncu kulaklığı G733 ile benzer bir tasarıma sahip olan G335, daha çok uyum ve daha fazla konfor sağlaması için ince bir yapıda tasarlandı. Ayarlanabilir askılı kafa bandı tasarımı ve yumuşak dokulu kumaş kulak yastığı malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda ekstra konfor sunuyor.

Siyah, Beyaz ve Mint (Yeşil) renklerine sahip olan kulaklık, çift yönlü kullanıma uygun kafa bantlarıyla da renkli ve etkileyici bir görüntü sunuyor. Mevcut Color Collection ürünleriyle eşleştirmek için tasarlanan bu yeni kulaklık, oyunculara oyun alanlarını özelleştirmek ve kişiselleştirmek için daha fazla fırsat sunuyor.

Logitech G335 Kablolu Oyun Kulaklığı, 3,5 mm ses jakı aracılığıyla neredeyse tüm oyun platformlarında kullanım için kolay “tak ve çalıştır” özelliklerine sahip. Eksiksiz oyun sınıfı ses kalitesi, yerleşik kontroller, doğrudan kulaklığın üzerinde bulunan ses kontrol kadranı ve yukarı kaldırıldığında sesi otomatik kapatan bir mikrofon, oyuncuların dikkatlerini dağıtmadan kendilerini oyuna vermelerini sağlıyor. G335 ayrıca kristal netliğinde ses ve iletişim netliği için Discord Sertifikalı.

G435

Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı; kullanım konforunu, sürdürülebilir malzemeler ile üretilen tasarımını, capcanlı renk seçeneklerini ve çoklu platform desteğini uygun fiyatıyla birleştirerek mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor.

Logitech G Genel Müdürü Ujesh Desai, “Kullanıcılar ve özellikle genç oyuncular, oyun ekipmanları tercih ederken ürünlerin işlevselliğinin, teknik özelliklerinin ve fiyatının yanı sıra, çevre dostu, sürdürülebilir malzeme ile tasarlanıp tasarlanmadığını da göz önünde bulunduruyor. Ultra hafif, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir kablosuz oyuncu kulaklığı Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, şık tasarımı, beam-forming teknolojisiyle donatılmış mikrofonu ve çoklu platform desteğine sahip gelişmiş özellikleri ile oyun severlere en kaliteli oyun deneyimi yaşatmak için tasarlandı.” dedi.

Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, 165 gram ağırlığa sahip ultra hafif yapısıyla bir tüm gün konforlu bir kullanım vaat ediyor. Küçük ve orta büyüklükte kafa boyutları için optimize edilebilen Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı isteğe göre sesi sınırlandırabiliyor.

Logitech G’nin bugüne kadar tasarladığı en sürdürülebilir kablosuz oyuncu kulaklığı olan G435 LIGHTSPEED, karbon etkisini sıfıra indirmeye dayalı yüksek kaliteli CarbonNeutral® sertifikası ile çevre dostu ürün olma özelliği ile alanında fark yaratıyor. %22 oranında geri dönüştürülmüş plastik parçalara ve uluslararası çevre kuruluşu Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikalı ormanlardan üretilen kağıt ambalaja sahip G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, çevreye duyarlı sorumluluk sahibi kullanıcılara hitap ediyor. Sürdürülebilirlik alanında Logitech G’nin yürüttüğü tüm çalışmalara logitechg.com/tr-tr websitesinden ulaşılabiliyor.

Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, 2.4GHz hızında kablosuz bağlantısı ve Bluetooth kombinasyonu ile bilgisayara, PlayStation’a ve mobil cihazlara bağlanarak oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik maksimum performans sağlıyor. Bluetooth desteği ile mobil cihazlara kolayca bağlanırken, oyun oynamaya ve müzik dinlemeye de olanak tanıyor.

Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığının 40 mm çapındaki sürücüleri zengin ve kesintisiz bir ses kalitesi sunarken, çift “beam-forming” özelliğine sahip mikrofonları arka plandaki gürültüyü azaltıyor. Sesi en yüksek şekilde ileten Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, diğer oyuncular ile aynı ortamdaymış hissiyatı yaratarak yaka mikrofonu ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Siyah ve neon sarı, mavi ve ahududu, kirli beyaz ve leylak renkleri ile satışa sunulan yeni Logitech G435 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, oyuncuların kişiselleştirilmiş tarzlarını ve oyun oynama biçimlerini sergilemelerine olanak sağlarken, görme engelli kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ve sesin hangi yönden geldiğini bulmayı kolaylaştıran Braille alfabesinden üretilmiş göstergeler içeren küçük dokunuşlarıyla öne çıkıyor.