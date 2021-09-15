Deathloop için Playstore’da 12 taksit imkanı!

Oyuncuların heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop’u cazip olanaklarla oyunseverlerle buluşturuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop’u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor.

Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt’un bunu kırma çabasını konu ediniyor. Eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak nefes kesen bir maceraya davet ediyor.

Oyunseverler Deathloop’u fiyat avantajı ile 289 TL’den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkânıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyorlar.

Detaylı bilgi için: https://www.playstore.com/urun/deathloop

Basın bülteninden derlenmiştir.