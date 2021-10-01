BlueStacks X, Discord entegrasyonuyla geldi

Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında yer alan BlueStacks, 1 milyar indirme sayısına ulaşan BlueStacks App Player’dan sonra BlueStacks X’i Türk oyun pazarına kazandırdı. Ücretsiz olarak 200’den fazla oyunu tarayıcı üzerinden yayınlayan BlueStacks X, oyunculara en çok kullanılan platformlardan Discord botları aracılığıyla ulaşıyor.

Türkiye’deki oyun sektörü hem yurt dışından gelen yatırımlar hem de geliştirilen en yeni teknolojilerle hareketliliğini sürdürüyor. Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında sayılan BlueStacks, geliştirdiği dünyanın ilk bulut tabanlı oyun hizmeti olan BlueStacks X ile pazardaki hareketliliğe farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut tabanlı oyun hizmeti sunan BlueStacks X ile 200’den fazla oyunu, Discord botları aracılığıyla 36 milyon oyuncuyla buluşturacak.

Oyuncuları Discord’tan yakalayacak

Mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut oyun hizmeti olarak geliştirdikleri BlueStacks X’in Discord botları aracılığıyla kullanılabildiğine dikkat çeken BlueStacks Inc. CEO’su Rosen Sharma, “Çok yenilikçi ve heyecan verici bir adım atarak BlueStacks X’i Discord botu olarak başlattık. Ücretsiz olarak erişilebilen BlueStacks X ile oyuncuları en çok vakit geçirdikleri platformdan yakalayacağız” dedi.

En iyi mobil oyun geliştiricilerinin güvenilir iş ortağı

BlueStacks X’in dünyada 1 milyar indirmeyi geçen tarayıcı bağımsız bir uygulama olan BlueStacks App Player’ın bir sonraki adımı olduğunu belirten Sharma, “En iyi mobil oyun geliştiricilerinin güvenilir iş ortağıyız. BlueStacks X ve Discord entegrasyonu gibi sahip olduğumuz diğer yenilikler de bize heyecan veriyor” dedi.

İndirmek yok!

BlueStacks X ile kullanıcılara oyunları indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üzerinden oyun oynama fırsatı sunduklarına değinen Sharma, BlueStacks X’in avantajları hakkında şunları söyledi: “BlueStacks X’e Windows 10 ve 11, Mac, iOS, Android, Mac, Chromebook ve Raspberry Pi’de, hatta bazı akıllı TV’lerde mobil tarayıcı üzerinden erişilebiliyor. BlueStacks, App Player kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Oyuncular, oyunu herhangi bir cihazda başlatıp kaydettikten sonra farklı bir cihazda kaldıkları yerden oynamaya devam edebiliyor. Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın sunan piyasadaki tek bulut tabanlı oyun hizmeti olarak kullanıcılara tarayıcı bağımsız oyun oynama keyfi yaşatacağız.”

Ücretsiz erişim

Bugüne kadar 14 ülkede kullanıma sunulan BlueStacks X’de bulut teknolojisini kullanarak kullanıcıları ücretsiz bir hizmetle buluşturduklarını söyleyen Sharma, “BlueStacks X, kardeş şirketimiz now.gg ile ortaklaşa oluşturulan hibrit bulut teknolojisi tarafından destekleniyor. Bu teknoloji ile bulutun bilgi işlem ve grafik işlemenin parçalarını uç noktalara boşaltmasını sağlayarak bulut maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Bu sayede teknolojimizi kullanıcılara ücretsiz bir hizmet olarak sağlıyoruz. Bu hizmete hem yerel bir istemci hem de yerel grafik işleme yeteneğine sahip tarayıcılar aracılığıyla ulaşılabiliyor. Şeffaf bir teknolojiye sahip olan BlueStacks X, oyun geliştiriciler için herhangi bir entegrasyon gerektirmiyor” diye ifade etti.

200’den fazla ücretsiz bulut oyunu arasından seçim yapın

Her hafta eklenen yeni bir oyunla 200’den fazla heyecan verici bulut oyunu oynayın. En iyi RPG ve strateji oyunlarıyla destansı görevlere çıkın.

Bir web uygulaması veya PC istemcisi aracılığıyla bulut oyunları oynayın

Herhangi bir cihazda web uygulamasından çevrimiçi oyunlar oynayın veya BlueStacks X için bilgisayarınızda kısa yol oluşturun.

Anında oynayın. İndirme yok, kurulum yok!

Uzun indirme sürelerini beklemeden oyunları doğrudan tarayıcıda oynayın.

Cihazlar arasında arkadaşlarınızla oynayın

Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iOS, Android ve Raspberry pi. gibi herhangi bir işletim sisteminde sahip telefon, tablet, PC, dizüstü bilgisayar ve TV gibi elektronik cihazlarda oyun oynayın.

Bir cihazdan diğerine kesinsiniz oyun oynama keyfi

Oyunu herhangi bir cihazda başlatın, kaydedin ve başka bir cihazda kaldığınız yerden oynamaya devam edin. Zaman ve mekan dinlemeden her yerde, her zaman tek tıkla oyun deneyimi yaşayın.

Bu bir reklamdır.