Sennheiser CX True Wireless İncelemesi

Sennheiser’ın yeni ürünleri birbiri ardına piyasaya çıkmaya devam ediyor. True Wireless 2 modelinin geçtiğimiz ay üst seviyeyi şenlendirmesinin ardından, bu defa karşımızda hem tanıdık hem de yeni bir model var.

Tanıdık, çünkü hemen fark edebileceğiniz gibi CX True Wireless geçtiğimiz aylarda inceleyip beğendiğimiz CX 400BT’nin elden geçirilmiş ve rafine edilmiş yeni bir versiyonu. Şu an birlikte satılıyor olsalar da bir süre sonra CX 400BT’nin tamamen yerini almasını beklediğimizden akıllara hemen o soru geliyor; CX 400BT sahipleri upgrade için bu modeli hedeflemeli mi?

Uzun uzun konuşacağız ama gelin benzerlikler ve farklar ile başlayalım.

CX serisini giriş seviyesi veya orta seviye diye değerlendirmek çok doğru değil zira her iki sınıfa da hitap eden modelleri var. CX True Wireless ise kendisine direkt olarak Air Pods’u alan bir model. İlk bakışta hem şarj kutusu tasarımı hem de kulaklıkların tasarımı CX 400BT ile aynıymış gibi geliyor lakin ufak birkaç fark var. Kutudaki şarj durumu ışığı ön tarafa alınmış ve hem kutunun üstündeki hem de kulaklıkların üstündeki kromajlı Sennheiser logoları yerini plastik ve daha mütevazı logolara bırakmış.

Biraz irice gibi gözüken sürücüleriyle CX True Wireless siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte üretiliyor. Sennheiser’ın TrueResponse sürücülerinin dahil olduğu kulaklıklar kulağa iyi oturuyor ve pek bir ağırlık yüklemiyor. Ağırlıkları 40 gramdan az.

Bu noktada diğer farklardan da bahsetmek gerekiyor. Birincisi, kulaklık başına kullanım ömrü. CX 400BT incelememi hatırlarsanız çılgınlar gibi Sabaton dinleyerek kulaklıkların şarjını 4 saatte bitirdiğimden bahsetmiştim ve Sennheiser’ın referans değeri 7 saatti, sonuç gayet normaldi. Sennheiser bu modelde batarya dayanımını artırarak 9 saatlik bir süre vadediyor ki ben bu kez aralıksız, yine bangır bangır 6.5 saat dinlemeyi başardım. Bu da net bir gelişim demek. Şarj kutusuyla beraber seyahat ettiğinizde toplam süre değişmemiş, yine 18-20 saat arasında.

CX True Wireless’ın beraberinde getirdiği bir diğer güzellik Bluetooth 5.2 desteği ve bununla gelecek olan LE Audio ve LC3 codecleri. True Wireless 2 bile BT5.1 desteğine sahipken çok şık bir seçim olmuş. Ayrıca CX 400BT’nin aksine ürün IPX4 sertifikasına sahip. Bu sayede spor yapmaya eskisinden birazcık daha uygun ama bu kulaklıkla sahilde koşacağınızı düşünmüyorum kendi adıma. Yağmura yakalandığınızda ise artık çok endişe etmeniz gerekmiyor.

CX True Wireless’ın bazı yeniliklerini görmek için Sennheiser Smart Control programını kurmanız ve firmware sürümünü 1.6.8 versiyonuna yükseltmeniz gerekiyor. Artık otomatik kapanma süresini ayarlayabiliyor ve codec seçimi yapabiliyorsunuz. Smart Control maalesef aynı anda birden fazla kulaklığa bağlanamıyor, haliyle birisinden diğerine geçmeniz biraz zaman alıyor ama bu bağlantı da oldukça sorunsuz. Ekolayzır bölümü ise ultra fonksiyonel ve her kulağa uygun ayarı bulmanız saniyeler içinde gerçekleşiyor.

CX True Wireless aktif ses kesme (ANC) özelliğine sahip değil ancak ses izolasyonu konusunda pek problemi yok. Ses ayarları, durdurma/devam etme, çağrı yanıtlama gibi ayarlar kulaklığın kapasitif yüzeyleri üzerinden yapılıyor. True Wireless 2’nin aksine kulaklığı kulağınızdan aldığınızda bunu fark edip müziği durdurmuyor ama bu fiyat düzeyinden beklediğimiz bir şey değil.

Gelelim müzik kalitesine. CX True Wireless’ın basları kuvvetli, tizleri gayet net ve midleri de keyifli. Genel anlamda dinlediğiniz müziğe doyuran ve bunu yaparken de kalabalık alanlardaki sinyal karışmalarından mümkün mertebe az etkilenen bir ürün var karşımızda. Mikrofon nasıl derseniz, beklediğiniz kadar iyi derim ama bununla PUBG oynamaya falan çalışmazsınız diye düşünüyorum.

Detaylıca anlattık ama özetlemek gerekirse CX 400BT sahipleri için CX True Wireless gerekli bir upgrade değil. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 1379 TL. Aylar süren enflasyondan, rekor kıran dövizden ve genel hayat pahalılığından sonra CX 400BT ile aynı seviyede kalması hiç fena bir işaret değil. ANC sizin için önemli değilse (bence olmamalı) ve bu işe ayırdığınız miktar uyuşuyorsa çok iddialı bir model olmuş CX True Wireless.

Kürşat Zaman

NOT: 90

+Müzik performansı son derece başarılı,

+Kullanımı konforlu, kulağa yük olmuyor.

+Bluetooth 5.2 desteği

+IPX4 standardı

+Batarya dayanımı artırılmış.

-Aktif gürültü engelleme özelliği yok