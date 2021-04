Acer Predator Triton 500 İncelemesi

Acer’ın Nitro ve Predator serisi laptopları sıkça konuğumuz oluyor bildiğiniz gibi. Acer artık bu serileri tamamen oturttu ve her fiyat düzeyinde, her beklentiye uygun bir modelle oyuncuların karşısına çıkmayı başarıyor. Triton 500 ise Acer’ın daha “niche” beklentileri olan, performans kadar mobilite beklentileri olan oyuncular için tasarladığı ve oldukça ilginç özellikle bizlere ulaşan bir laptop.

Triton 500 biraz uzaktan baktığınızda boyutları itibarıyla bir iş bilgisayarı gibi gözükebilir ancak güç düğmesine bastığınızda durumun değiştiğini söylemek gerek. Siyah metal kaplama üzerindeki aydınlatılmış Predator logosu, lazer kesim kenarlar, hava çıkışlarındaki mavi renk seçimi ve RGB klavye sayesinde ürün hem agresif hem de şık gözükmeyi başarmış. %81’lik ekran / gövde oranına sahip olan bilgisayar 2.1kg ağırlığında ve 17.9mm kalınlığındaki ürün oyun bilgisayarlarının kalın ve büyük olması gerekmediğinin canlı bir örneği olarak karşımızda duruyor.

Biraz önce yaptığımız benzetmeyi açıp ürünü takım elbiseli bir Superman’e benzetmek mümkün zira tek elinizle rahatça açabildiğiniz kapağın altında sizi üç bölge (her tuş ayrı ayrı değiştirilebiliyor) RGB aydınlatmalı bir klavye bekliyor. Nümerik pedin olmamasını başta çok yadırgadım yalan yok ancak 13 inç gibi gözüken kasaya 15.6 inç ekran sığdırabilmek için gözden çıkartıldığı açık. Oyuncuların hepsinin bu tasarımsal tercihten mutlu olacağını sanmıyorum. PredatorSense yazılımı üzerinden klavyenin renk ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca ok tuşları, ilk başta yerini bulmakta zorluk yaşayabileceğiniz power butonu ve WASD tuşları kenarlarda mavi renk kullanımı ile daha görünür kılınmış.

Acer bu modelde 15.6’’ IPS, 3ms FullHD, G-SYNC destekli bir panel kullanmış, parlaklığı 300nit, tazeleme hızı ise tam 300Hz. Tabii 300Hz’nin bir oyuncu laptopunda ne kadar gerekli olduğu sorusu gelecektir ama Acer bu ufak tefek kasaya öyle bir sistem sığdırmış ki, Forza Horizon’da bile 200fps değerlerine ulaşmayı mümkün kılıyor. CS:GO gibi oyunlarda ise rahatlıkla 350fps gibi değerlere ulaşabiliyorsunuz. Intel’in onuncu nesil Core i7-10750H (6 çekirdek, 2.60Ghz) işlemcisinden güç alan bilgisayar 32GB DDR4-2933Mhz RAM ve sıkı durun, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (8GB GDDR6) ekran kartına sahip. Depolama içinse 1TB SSD tercih edilmiş, performans değerlerine birazdan bakacağız.

Acer, Triton 500’ün yeni modelinde dördüncü nesil beş ısı borulu AeroBlade 3D soğutma sistemini, CoolBoost teknolojisini ve Vortex Flow’u beraber sunuyor. Bu canavarı, özellikle de bu kadar küçük bir kasaya sahipse soğutmak kolay değil takdir edersiniz ki. Acer bu konuda son derece iyi bir iş çıkartmış, %33’lük bir verim artışından söz ediliyor lakin laptop yük altındayken fan sesi ciddi oranda yükseliyor. Bu da gayet normal karşıladığımız bir durum, zaten oyuncular da genelde kulaklık kullanmayı tercih ediyor.

İnsan bu kadar ince bir laptop olunca bağlantı noktaları konusunda da biraz kesinti bekliyor ama hayır, Acer Ethernet girişine kadar gerekli her şeyi sığdırmayı başarmış. Killer 2.5G E3100G Gigabit Ethernet kartına Killer AX1650i Wi-Fi 6 wireless modem ve Bluetooth 5.0 eşlik etmiş. Thunderbolt’tan USB-C’ye, Display Port 1.4’ten HDMI 2.0’a kadar tüm gerekli portlar da laptopta kendisine yer bulmuş durumda.

Gelelim performansa, Triton 500 üzerine ne atsak bize harika değerler ile geri döndü diyebiliriz. Forza Horizon’da tam detaylarda 180fps’i zorlayan laptop, çok merak ettiğimiz Metro Exodus’un bilgisayarların canına okuyan RTX benchmarkını 55.3 fps gibi etkileyici bir değerle tamamladı. Far Cry 5’te ise tüm detaylar açık halde 120fps gibi değerler aldık. Görebileceğiniz gibi mevcut oyunların hiçbiri Triton 500’ü çok fazla terletmeyi başarabilmiş değil. Harddisk performansını da yabana atmamak gerek. Yaptığımız CrystalDiskMark desteklerinde sıralı okumada 3256 MB’s, sıralı yazmada 3066 MB’s gibi son derece başarılı veriler elde ettik.

Başka nelerden bahsedebiliriz, efendim ürün yanında 230W bir adaptörle geliyor. Bu kadar güçlü bir makinenin elbette batarya dayanımı konusunda büyük iddiaları yok zira yaptığımız streaming testinde 2.5 saat civarında bir süreye ulaşabildik. Yük altında bu sürenin daha da aşağıda olacağını söyleyebiliriz.

Acer Triton 500 muhteşem bir laptop olmuş ve RTX 2080 gibi 1440p’de bile şov yapacak bir kartı da 1080p’yi görünce uçuşa geçmiş. Tabii tüm bu özellikler ve performansın bir bedeli var. Ürünün ülkemizdeki fiyatı 21.700 TL’den başlıyor.

PUAN: 92

+Muhteşem performans. 300Hz ekran. RGB klavye. Başarılı soğutma performansı. Kompakt ve şık tasarım.

-Numpadin yokluğu bazı oyuncuların canını sıkabilir.