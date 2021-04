Röportaj: Warface / Ivan Pabiarzhyn

Warface hayatımıza girdiği ilk günden beri ilgi odağı olmayı sürdürebilmiş bir oyun. Aradan geçen zamanda ciddi değişikliklere uğrayan oyunun Franchise Lideri Ivan Pabiarzhyn’i bulmuşken aklımızdaki tüm soruları kendisine ilettik. Aşağıda bu keyifli röportajı bulabilirsiniz.

Her röportajın ilk sorusu ile başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz?

Öncelikle, sizin aracılığınızla tüm okurlarınıza ulaşmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Türk oyuncularımıza gerçekten çok değer veriyoruz. Bugün sizinle bu sohbeti yapıyor olmak ve sorularınızı yanıtlıyor olmak muhteşem.

Kısaca kendimden söz etmem gerekirse, uluslararası bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan MY.GAMES’te Warface oyununun Franchise Lideri olarak görev alıyorum. Warface, 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuyla PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden ücretsiz indirilebilen, popüler bir FPS oyunu. Dolayısıyla bizim en önemli ürünlerimizden. Ben de bu önemli ürünün daha geniş kitlelere ulaşmasından sorumluyum.

Meslek hayatınızı bir kenara bırakalım, oyun oynamaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Ne tür oyunları tercih edersiniz?

Oyun benim için bir yaşam tercihi. Çocukluğumdan beri oyunlara bayılırdım, üniversitede İktisat ve Bilgisayar Bilimi okudum. Ancak mezun olduktan sonra hayalimi gerçekleştirmeyi başarabildim ve oyun alanında çalışmaya başladım. Bugün, oyun oynamak için istediğim kadar boş vaktim yok ama yine de hafta boyunca günde 1-2 saat, hafta sonu ise 3-4 saat vakit ayırabiliyorum. Nişancı oyun türündeki dinamikleri kaçırmamak adına Warface ve rakiplerini de kapsayacak şekilde bu oyunları oynuyorum. Tabii başka oyunlar da oynuyorum. Örneğin; 2020’de farklı türde 68 farklı oyunu tamamlamayı başardım. Bu oyunlar zihnimi açmama, ilgilendiğim oyun içi özellikleri değerlendirmeme ve yeni fikirler için ilham almama yardımcı oluyor.

Oyun sektörüne nasıl girdiniz ve My.Games’e nasıl katıldınız?

Profesyonel kariyerime 2008 yılında EPAM Systems’ta Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladım. 2009 yılında destek personeli olarak çalışmaya başladığım Nival şirketinde kısa sürede yapımcı yardımcılığına ve daha sonra kıdemli yapımcılığa terfi ettim. Burada Level-R, Seven Souls Online ve Forsaken World gibi projelere liderlik ediyordum. 2015 yılında Armored Warface Kıdemli Yapımcısı olarak MY.GAMES’e katıldım. Konsollarda franchise geliştirme ve oyun lansmanı ile franchise lideri oldum.

Warface, çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen ayakları üzerinde durmayı başarmış bir oyun. Zamanın Warface’i nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Yolumuzdaki birçok zorluğa rağmen, zamanı doğru değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu noktada oyunu başarıyla PS4’e taşıyan MY.GAMES olarak, dahili stüdyomuz AllodsTeam’in çabaları sayesinde muazzam bir şekilde büyüdük ve yeni platformlara ulaştık. 2018’de Xbox One ve 2020’de Nintendo Switch’e geçerek, bu karma platformda kullanıma sunulan ilk CryEngine oyunu haline geldik. Ayrıca dünyanın dört bir yanından 100 milyondan fazla oyuncuyu Warface evrenine davet ettik. Çok sayıda bölgesel ve uluslararası espor turnuvası düzenledik ve birçok oyuncuya kariyerlerinde ilham kaynağı olduk. Ayrıca, 2016 yılında oyunumuzda Battle Pass sistemini pazarda ilk kullananlardan biriydik. Bu arada bu, oyuncularımız tarafından çok olumlu karşılandı ve biz de bu yaklaşımı takip ettik. Kullanıcılara her sezon farklı türlerde yeni içerikler sağlamak için yeni sıralama maçlarıyla yeni Battle Pass sezonları yayınlıyoruz.

Warface gibi bir live-service oyununu yönetmek ne kadar zor? En çok ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Live-service oyunların temel sorununun, her şeyi sürekli taze tutmak ve oyuncular için ilgi çekici kalmaya devam etmek olduğunu söyleyebilirim. Bu kesin nedenden ötürü, projenin en başı olan 2013 yılında başarının anahtarını bulduk. Güncellemeleri aylık, düzenli olarak yayınlamayı kendimiz için bir kural saydık. Bu kadar basit. Peki bu süreç nasıl geçti? Her 6 ayda bir oyuna ciddi ve önemli içerikler ekleyerek oyunun genel hikayesini değiştiren büyük bir sezon yayınlıyoruz. Örneğin bu içerik, yeni bir baskın veya PvE görevi olabilir. Her üç ayda bir, yeni PvP haritaları veya yeni oyun içi mekanikler, teknik özellikler ekleyen oldukça büyük güncellemeler yayınlamaktayız. Her ay bir oyun içi etkinlik veya yeni silahlarla bir turnuva yayınlıyoruz. Ayrıca oyun içi hatalara yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve düzeltmeleri getirdik. Aralık 2020’den itibaren, önemli oyun içi güncellemeyi teknik özellik değişiklikleriyle birleştiren Warface sezonlarını kullanıma sunduk. Her 6 ay yerine her çeyrekte bir sezon yayınlamaya çalışacağız. Düzenli aylık güncellemelere gelince, onları olduğu gibi tutuyoruz. Ek olarak oyuncuları her zaman katılımları için ödüllendirmek isteriz, bu nedenle oyunda her yeni içerik oluşturduğumuzda yeni görünümler, yeni ekipmanlar, rozetler vb. yeni ödüller ekliyoruzç Böylece bir oyuncu Warface’e her katıldığında, onu oyunda başarılı olmaya motive eden teşviklerle buluşturuyoruz.

Çok fazla içerik ve çeşitlilik içeren bir oyununuz var. Önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor, ne gibi sürprizleriniz var?

Önümüzdeki günlerde oyuna gelecek yeni ‘Heist’ sezonunu duyurmanın tam zamanı. Bu sezon yeni bir PvE görevi, savaş geçişi, yeni PvP haritası, yeni ekipman, silah serisi, ödüller ve çok daha fazlasını getirecek. Heist sezonu fragmanına dileyenler aşağıdan göz atabilir.

Warface, Türkçe dil desteği ile Türkiye pazarına döndü. Beklentileriniz neler ve bizim için ne gibi sürprizleriniz var?

Öncelikle, nişancı oyun türünü seven birçok Türk oyuncunun Warface ile tanışmasını istiyoruz. Bu oyunun bir oyuncuya sunabileceği çok şeyi olduğunu biliyoruz. Hem PvE hem de PvP olmak üzere farklı oyun modlarının çeşitliliği, yüzlerce benzersiz gerçek silah, binlerce başarı ve dünyanın farklı köşelerinden çok çeşitli özel PvE görevleri (şu anda 14 PvE görevi mevcut) oyuncuları bekliyor olacak. Oyunumuz, oyun içi içerik açısından o kadar zengin ki, eminim yeni gelenler bu çeşitliliğe şaşıracak. Oyunun farklı platformlarda ücretsiz olarak sunuluyor olması oyun severler için bir avantaj. Oyuna giren herkes aynı koşullarda oyunu oynayabiliyor. Tek fark ilerlemede ki bu da güncellenmiş ilerleme sistemimiz ve oyun içi sıralamayı yükseltmeye yardımcı olan birçok oyun içi etkinlik sayesinde herkesin başarılı olabileceği bir şey. Oyuncular oyuna her katıldığında, kendi uzun vadeli veya kısa vadeli hedeflerini belirleyebiliyor ve onları takip etmek için oynamaya devam edebiliyor. Umarız Türk oyuncular oyunumuzdan keyif alırlar ve Warface’i dünyanın her yerinden mümkün olduğunca çok oyuncu için erişilebilir kılma hedefimizde bize yardımcı olurlar. Sürprizlere gelince 28 Mart’taki Gamify turnuvalarının yanı sıra Nisan ayındaki diğer ilginç aktiviteler de dahil olmak üzere Türk oyuncular için birçok aktivite hazırlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin!

Türkiye, espor konusunda kayda değer bir ilerleme kaydetti. Warface markalarının Türkiye pazarında espor operasyonu için bir planınız var mı?

Evet, böyle planlarımız var ve şimdi bir gündem hazırlığının tam ortasındayız. İnternet kafelerin Türkiye’de oldukça popüler olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda daha fazlasını keşfetmeye başlıyoruz.



MY.GAMES içerisinde Warface dışında bir çok oyun bulunmakta. Bu oyunların Türkiye operasyonları için herhangi bir planınız var mı?

MY.GAMES’in portföyünde 80’i aktif 150’den fazla oyun var. Bu oyunlar içerisinde sadece PC ve konsol oyunlarından değil, aynı zamanda mobil oyunlardan da bahsediyoruz. Oyunlarımızdan bazıları: Warface, Skyforge, Conqueror’s Blade, Left to Survive, Amedican Dad, Hustle Custle, War Robots ve çok daha fazlası. Şirket olarak düzinelerce yetenekli stüdyoyu bir araya getirerek, çeşitli türlerde oyunlar geliştiriyoruz ve aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Bu tutku, her oyuncunun her zaman istediği bir macerayı bulabileceği modern oyunlar yapmaktır. Oyun tutkumuzu paylaşan ve onları yaratmayı, desteklemeyi ve oynamayı seven farklı insan gruplarını bir araya getiriyoruz. Bu şekilde, ne beklediklerini ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verebileceğimizi öğrenmek için yeni pazarları keşfetmeye ve yeni oyunculara yaklaşmaya her zaman hazırız. Türkiye’yi en önde gelen ve dolayısıyla bizim için önemli bölgelerden biri olarak görüyoruz. Buna göre hareket ediyoruz. Örneğin geçen yıl Türkiye’de MMO Conqueror’s Blade oyunumuzu piyasaya sürdük, bu yıl daha da ilerledik ve tüm Türk oyuncular için özel bir sunucu ile Türkçe dil destekli Warface’i yayınladık. Ve bunun MY.GAMES olarak bizim için sadece bir başlangıç olduğunu öngörüyorum. Sizin aracılığınızla Türkiye’deki oyuncularımıza seslenmek harikaydı. Zaman ayırdığınız için teşekkürler!