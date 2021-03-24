PUBG Sezon 11 duyuruldu!

KRAFTON, Inc. bugün PUBG Sezon 11’i duyurdu. Bu yeni sezon, Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinde yer alan ve arazi değişikliklerine sahip popüler bir 3×3 harita olan Paramo’yu yeniden tanıtıyor. Oyuncular, Sezon 11’e 31 Mart’ta PC’de ve 8 Nisan’da konsollarda yayınlandığında giriş yapabilir.

İlk olarak Ekim 2020’de Sezon 9’da tanıtılan Paramo, yeni oynanış mekanikleri ile geri dönüyor. Paramo’ya yapılan güncellemeler, ekstra alan korumasının eklenmesiyle zemin iyileştirmelerini, maçlar arasındaki önemli yer işaretlerini değiştiren genişletilmiş dinamik bir dünya sistemini, Gizli Oda’da ve Yardım Paketi Helikopteri’nde artan eşya belirme oranlarını ve harita ile özel oyunlar yaratma özelliğini kapsıyor.

Bununla birlikte Sezon 11, oyuncuların haritada daha kolay gezinmelerine ve en sevdikleri oyun içi başarılarını sergilemelerine yardımcı olacak çeşitli güncellemeler ve yeni mekanikler içeriyor.

Yeni Dereceli Sezon

Sezon 11’den itibaren Dereceli Sezonlar iki aylık bir süre boyunca devam edecek, yani bu sezonlar artık Survivor Pass’larla paralel çalışmayacak. Bu sebeple de ödüllerin nasıl dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Ek olarak, PUBG’nin Esports modunda görülen oranlarla daha yakından uyumlu olması için tüm haritalarda tüm silahların belirme oranları artırıldı.



Acil Kurtarma Balonu

Oyuncuların ve ekiplerinin savaş alanlarından bir sonraki güvenli bölgeye hızlı bir şekilde geçmesini sağlayan yeni bir taşıma aracı eklendi. Acil Kurtarma ile oyuncular, yüksek irtifalı bir Fulton Balonu ateşleyebilir. Balon, tamamen şişirildikten sonra 60 saniye içinde bir uçak oyuncuları almak için gelecek. Uçak geldiğinde, en fazla dört oyuncu uçağa alınacak ve aşağıdaki savaş alanına paraşütle atlamaya karar verene kadar Beyaz Bölge’nin merkezine doğru taşınacak. Bu eşya ağırlığına ve yakındaki düşmanların dikkatini daha fazla çekebilmesine rağmen, Mavi Bölge’den kaçmak, düşman kontrolündeki bölgeyi hızla geçmek veya güçlü teçhizat bulmak amacıyla uzak bir yeri yağmalamak için kullanılabilir. Acil Kurtarma Balonu, yalnızca Erangel, Miramar, Sanhok ve Vikendi’de bulunan yağmalanabilir bir eşyadır.



Ustalık Madalyaları

Oyuncuların önemli oyun içi başarılarını takip etme ve vurgulama yollarını geliştirmek için Sezon 11, Ustalık Madalyası sistemine güncellemeler getiriyor. Artık, mücadele durumlarına, hayatta kalmaya bağlı ve zorlukla hayatta kalma ile ilgili olan “So Close” madalyası gibi, çeşitli savaş alanı başarılarıyla kazanılabilecek 10 yeni madalya var. Ustalık Madalyaları hem Normal hem de Dereceli maçlarda elde edilebilir fakat Arcade, Lab veya Özel maçlarda kazanılamaz.



PUBG ID

Ustalık Madalyası güncellemesiyle ilgili olarak, oyuncular artık yenilenen PUBG ID’nin bir parçası olarak kazandıkları madalyaları sergileyebilecekler. Oyuncular en fazla iki madalya ekleyebilmenin yanı sıra, Özelleştirme sekmesi üzerinden PUBG ID’yi kişiselleştirmek için ek hamlelerde bulunabilirler.