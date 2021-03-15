Corsair Katar Pro XT İncelemesi

Ülkemizde donanım ürünlerinin bir sene öncekinden neredeyse %50 pahalıya satıldığı dönemlerdeyiz. Haliyle, pandeminin verdiği o “tutumlu olma” güdüsü bizleri bilgisayarlarımızı upgrade etmekten, switchleri tekleyen faremizi değiştirmekten, drift yapan gamepadimizi çöpe atmaktan alıkoyuyor.

Pahalı ürünler giderek daha ulaşılmaz hale gelirken -neyse ki- performanstan ödün vermemizi gerektirmeyen bazı giriş seviyesi ürünler ile de karşılaşıyoruz. Corsair Katar Pro XT de bunlardan birisi.

Tasarım

Şimdi beklentiyi yine de doğru ayarlamak lazım. Neyden bahsediyorum? Mesela, Katar Pro XT görüntü anlamında kesinlikle iddialı değil, klasik, giriş seviyesi, minimalist bir tasarıma sahip. Farenin boyutları -ortadan az ufak- diyebileceğimiz ebatlarda, eliniz çok büyükse evet, belki sizin için doğru ürün olmayabilir. Geriye kalan herkes, oldukça ergonomik olan bu fareyi keyifle kullanacaktır diye düşünüyorum.

Üst kısımdaki pürüzlü yapı tutuş hissini iyileştirmiş, yanlardaki daha irice üçgen desenli kaplamalar da zaten oldukça hafif olan bu fareyi kavramanızı kolaylaştırıyor. Plastik malzeme sert ve kauçuk desteklerden yoksun olsa da oldukça kaliteli bir his bırakıyor, kesinlikle ucuz hissettirmiyor. Fiyatını birazdan konuşacağız, bu fiyata şu teknik özellikleri bir şeylerden kırpılmış gibi hissettirmiyor olması kesinlikle artı puan.

Özellikler

Farenin tekerleği oldukça sessiz ve çevirmesi kolay, verdiği hissiyat da hoş. İlk başta “kabak lastik” gibi hissettiren tekerleğin lastik kaplaması kullanımda hiçbir problem çıkartmıyor. Farenin tekerleği tıklanabiliyor ve scroll olarak kullanılabiliyor ancak sağ/sol tık mevcut değil.

Katar Pro XT yapı olarak simetrik olsa da, ek tuşların sadece sol tarafta olması solaklar için problem yaratabilecek bir detay. Farede kullanılan ana switchler çok gürültülü değil, sünger hissiyatı yok, çatır çatır basıyor. Sol tarafta yer alan ilave tuşlara ulaşmak son derece kolay, baş parmağınızla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ikisini de. Bu tuşlarda biraz sünger hissi var ama kesinlikle kullanımda problem yaratmıyor.

Farenin üst tarafındaki tuştan DPI ayarını yapabiliyorsunuz. Her tuşa basışınızda fare tekerinin yanındaki ışık değişiyor ve size hangi ayarda olduğunuzu hatırlatıyor. Buna göre kırmızı (800dpi), beyaz (1500dpi), yeşil (3000dpi) ve sniper modu (400dpi) önceden tanımlanmış durumda. Tabii bu değerlere bağlı değilsiniz. Katar Pro XT’nin ince ayarlarını iCUE üzerinden yapabiliyorsunuz ancak iCUE’nun fareyi tanıması için 3.37.140 versiyonuna yükseltmeniz gerektiğini hatırlatalım. Buradan sadece farenin hassasiyetini değil, tek bölge RGB ayarlarını da yapabilirsiniz.

Teknik

Gelelim teknik detaylara. Katar Pro XT bu tarafta kesinlikle masraftan kaçınmamış. Farede kullanılan Pixart PMW3391 sensörü piyasadaki en iyi, en performanslı sensörler arasında. 18000dpi’a kadar hassaslığı ayarlanabilen, 400 IPS hıza ve 50 G hızlanma değerine sahip bu sensör neredeyse her yüzeyde ve her kullanımda harika performans gösteriyor.

Katar Pro XT, kablosuz kardeşinden bu alanda ayrılıyor zira Corsair kablosuz modelde PMW 3325 sensörünü kullanmış. Bilindiği gibi güç tüketimi çok düşük olan, kablosuz modeller için biçilmiş kaftan bir sensör. Performansı da yeterli seviyede.

Bir diğer konu, hafiflik. Bizim Honeycomb tasarımlı farelere gözümüz alıştıysa da Corsair daha standart, daha bilindik bir tasarım tercih etmiş. Yine de 73 gram gibi son derece etkileyici bir kütle yakalamayı başarmış. Farenin kullanımı o kadar rahat ki neredeyse hiç güç harcamadan yönetiyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu da uzun oyun seanslarında bileğinize daha az yük binmesi demek.

Son olarak, Corsair bu modelde hayli uzun ve örgülü bir kablo tercih etmiş, kesinlikle ileriye bir adım olmuş. Önündeki bir engelde dikleşip savaşın en heyecanlı yerinde tepenizi attırmıyor, gayet başarılı.

Sonuç

Katar XT Pro’nun fiyatı bu yazı yazıldığı sıralarda 280 TL idi. Bu gerçekten de kendi fiyat düzeyindeki performansı en yüksek ürün için uygun bir rakam. Sadece diğer markalar değil, Corsair’in bu fiyat düzeyindeki ürünleri Harpoon ve M55’e sabırlar diliyorum, çok rekabetçi bir kardeşleri var artık.

Daha da ne söyleyebilirim, sanırım aklımdan geçenleri yazarak bitirmem gerek. Elbette şimdiye kadar çok muhteşem fareler test ettim ancak Katar XT Pro kullandığım en rahat fare olabilir. Yeni bilgisayar toplayanlara ve uygun fiyata daha performanslı bir fare arayanlara öneririm.

Kürşat Zaman

PUAN: 92

+Yüksek performans. Çok uygun fiyat. Son derece hafif ve ergonomik.

-Pek önemli bulmuyorum ama kauçuk destekler yok

