LEVEL Mart (#289) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, birbirinden ilginç konular ve incelemeler ile dolu, bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın bizim açımızdan en büyük, en fazla konuşulan oyunu BlizzConline 2021 oldu. Diablo II Resurrected tam olarak hayal ettiğimiz gibiydi, gördüklerimizden öyle etkilendik ki beklediğimizi bulamazsak kalbimiz çok kırılacak. Bunun dışında Diablo 4 – Rogue duyurusu, Diablo Immortal, Shadowlands, HearthStone, Overwatch 2 ve Blizzard Arcade Collection konusunda duyduğumuz her şeyi bu dosya konusunda bulabililirsiniz.
Bu ayın posterleri ise yine muhteşem! Şahane bir Diablo II: Classic posteri ve sizden çok talep gören GTA San Andreas’ın yanında, uzun süredir çok istediğiniz HADES ve PUBG Spetsnaz Helmet posterleri de derginizle beraber hediye.
N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-mart-sayisi-P198193768
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Mart içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#289
İLK BAKIŞ
Valheim
Humankind
King Arthur: Knight’s Tale
Dyson Sphere Program
ExoCorps
DOSYA KONUSU
BlizzConline 2021
Vurdulu Kırdılı YAKUZA Tarihi
Figür Basım Teknikleri – 1
İNCELEME
Little Nightmares II
The Medium
Dead Cells: Fatal Falls
Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
NiOh 2: The Complete Collection
Curse of the Dead Gods
Sea of Thieves -Revisited-
Destruction AllStars
Gods Will Fall
Skul: The Hero Slayer
Call of the Sea
Turrican: Flashback Collection
Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy
Olija
Silver Chains
Ride 4
Curious Expedition 2
TOHU
Potentia
Nebuchadnezzar
Pumpkin Jack
Field of Glory II: Medieval
Erzurum
Viola: The Heroine’s Melody
Cyber Shadow
Mutropolis
Super Seducer 3
Disjunction
Kinetic Edge
The Padre
Degrees of Seperation
High Heels!
NUTS
Populus
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? – Far Cry 2
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
PUBG – Spetsnaz Helmet
Diablo II: Classic
..
GTA San Andreas
HADES