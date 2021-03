LEVEL Mart (#289) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, birbirinden ilginç konular ve incelemeler ile dolu, bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın bizim açımızdan en büyük, en fazla konuşulan oyunu BlizzConline 2021 oldu. Diablo II Resurrected tam olarak hayal ettiğimiz gibiydi, gördüklerimizden öyle etkilendik ki beklediğimizi bulamazsak kalbimiz çok kırılacak. Bunun dışında Diablo 4 – Rogue duyurusu, Diablo Immortal, Shadowlands, HearthStone, Overwatch 2 ve Blizzard Arcade Collection konusunda duyduğumuz her şeyi bu dosya konusunda bulabililirsiniz.

Bu ayın posterleri ise yine muhteşem! Şahane bir Diablo II: Classic posteri ve sizden çok talep gören GTA San Andreas’ın yanında, uzun süredir çok istediğiniz HADES ve PUBG Spetsnaz Helmet posterleri de derginizle beraber hediye.

N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-mart-sayisi-P198193768

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

LEVEL Mart içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#289

İLK BAKIŞ

Valheim

Humankind

King Arthur: Knight’s Tale

Dyson Sphere Program

ExoCorps



DOSYA KONUSU

BlizzConline 2021

Vurdulu Kırdılı YAKUZA Tarihi

Figür Basım Teknikleri – 1



İNCELEME

Little Nightmares II

The Medium

Dead Cells: Fatal Falls

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

NiOh 2: The Complete Collection

Curse of the Dead Gods

Sea of Thieves -Revisited-

Destruction AllStars

Gods Will Fall

Skul: The Hero Slayer

Call of the Sea

Turrican: Flashback Collection

Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy

Olija

Silver Chains

Ride 4

Curious Expedition 2

TOHU

Potentia

Nebuchadnezzar

Pumpkin Jack

Field of Glory II: Medieval

Erzurum

Viola: The Heroine’s Melody

Cyber Shadow

Mutropolis

Super Seducer 3

Disjunction

Kinetic Edge

The Padre

Degrees of Seperation

High Heels!

NUTS

Populus

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? – Far Cry 2

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

PUBG – Spetsnaz Helmet

Diablo II: Classic

..

GTA San Andreas

HADES