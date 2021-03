BAU Global Game Jam 2021 nasıl geçti?

Her yıl olduğu gibi bu yılda Global Game Jam deneyiminden geri kalmadık! Evet, belki Covid-19 bizleri dört duvar arasına tıkadı ama Jam’ciler olarak ne yaptık ettik, yine bir araya geldik! 29 Ocak akşamı başlayan ve iki tam gün süren zorlayıcı ama bir o kadar da eğlenceli olan Global Game Jam nihayetinde son buldu.

Peki, nedir bu bahsettiğimiz Game Jam?

Game Jam’ler düşünülebileceğin aksine bireyler arasındaki rekabete bağlı bir etkinlik değil. Aksine, Game Jam’ler bireylerin omuz omuza verip zamana karşı yarıştıkları bir faaliyettir. Katılımcılar, bu kısıtlı süre içerisinde ellerindeki zamana hâkim olmaya gayret ederken projelerini tamamlamaya uğraşırlar.

Geçen sene 118 ülkeden neredeyse 50 bin katılımcı bu etkinliğe katılmış ve 934 konumdan 9601 oyun çıkmıştı. Game Jam’ler rastgele ve sıkı atmosferleri ile sektöre adım atmak isteyen insanların bağlantı kurmaları ve kısa ama etkili bir oyun geliştirme tecrübesine sahip olmaları için en ideal etkinliktir.

Bu sene Türkiye’deki 11 farklı konumdan katılan 800’ü aşkın kişi tarafından 193 tane oyun üretildi. Game Jam’lerin katılımcılara sunduğu hızlandırılmış oyun geliştirme serüveni devam ederken takım arkadaşları arasında bireysel dayanışma hissinin filizlenişini bu oyunların varlığıyla görebiliriz. Bu oyunların arasından 43 tanesi, Bahçeşehir Üniversitesi BUG etkinliği üzerinden katılan 95 öğrencinin elinin emeğiyle yapıldı. Katılımcılar etkinliğin temaları olarak alınan kayıp ve buluş kelimeleri üzerine giderek yaratıcı ve ezber bozan fikirler ortaya koydular. Pek çok Game Jam’de olduğu gibi Global Game Jam de 48 saat durmadan devam etti.

Microsoft ve Sony gibi sektör devleri etkinliğe katkıda bulunurken Epic Games, Unity Technologies ve Warner Bros New York gibi şirketler de sponsorluk yaptılar. Tüm bu gelişmelerin haricinde, yazarımız olan ve aynı zamanda BUG bünyesinde dersler veren Ertuğrul Süngü hocamızın Oyun Haberciliği dersi öğrencileri olarak bir araya geldler ve hem bu bülteni hem de etkinlikte olan olayları an ve an takip ederek sizler için kocaman bir içerik videosu hazırladılar. Peki, etkinliği birazcık da BUG öğrencilerinin gözünden görmek ister misiniz?

Gelin sözü onlara bırakalım. 🙂

Öğrenci deneyimleri ile bir Game Jam

Game Jam nedir ne değildir konuştuğumuza göre biraz da sözü öğrencilerimize bırakıyor ve etkinlikteki deneyimlerini birinci elden, Bahçeşehir Üniversitesi Dijtal Oyun Tasarım bölümü öğrencilerinden Hazan Çiviçakanın ağzından dinliyoruz… Ekip arkadaşım Talya ile daha önce birçok Game Jam’e Bahçeşehir Üniversitesinde katılmıştık. Bu sefer de GGJ21’e beraber katılmak ve oyun yapma kararı aldık. Temayı öğrendikten sonra fikirler üzerinde kısaca düşünerek hemen işe koyulduk ve planlarımızı uygulamaya başladık. Game Jam’in amacı kısıtlı süre içerisinde bir plan oluşturup onu ortaya koyabilmek ve kendimize meydan okuyabilmek. Bu tarz etkinlikler, katılımcılara kendi sınırlarını keşfetmek için güzel bir fırsat yaratıyor. Genelde en zorlu kısım planları uygulamak oluyor, çünkü kısıtlı zaman içinde sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor; haliyle beyinler belli bir zamandan sonra erimeye başlıyor. Ama işin eğlencesi de burada!

Beyinler eriyince bizim size önerimiz, diğer takımlar ne alemde diye gezinmeye başlamak. Tabii pandemi sürecinde olduğumuz için discord üzerinden diğer kanallara katılarak bunu yapabilirsiniz fakat fiziksel ortamda bunun çok daha keyifli olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Game Jam’in bir diğer güzel yanı belki de normal zamanda tanışmak için bir fırsatın olmayacağı kişilerle tanışabilmek…

Fikirler hazır, planlar tamamlanmak üzere ya da oyununuz yetişmedi; hiç sorun değil! Game Jam’in bir diğer eğlenceli yanı ise pek tabii sunum kısmı! Diğer takımların neler yaptığını görmek, onların fikirlerinden ilham almak doğruyu söylemek gerekirse çok keyifli oluyor. Tabii kendi yaptığınız işin diğerleri tarafından nasıl tepkiler alacağını merakla beklemek de işin tatlı heyecanı.

Son Aşama: Sunumlar!

Talya ve ben, arkadaşlarımızla beraber ilk sunum yapacak olan takımdık ve aşırı heyecanlıydık. İki gün boyunca üzerinde uğraştığımız ve severek çalıştığımız oyun bizim için tabii ki harika olmuş olsa bile dışardan bir göz her zaman çok daha etkili ve bizim göremediğimizi görecek bir açıya sahiptir. Ayrıca dediğim gibi, katılımcıların sunulan temadan nasıl bir fikir ortaya çıkarttığını görmek ve onlardan pay çıkartmak da Dijital Oyun Tasarımı ile ilgilenen herkes için çok etkili bir deneyim oluyor.

Sunulan tüm oyunları teker teker izledim ve inceledim. Takımlar genelde 3-4 kişilik gruplardan oluşmaktaydı ve ortaya çıkan oyunlar daha çok 3D – Macera oyunlarıydı. Ayrıca Unity oyun motoruna olan ilgi de fazlasıyla dikkatimi çekti. Her ne kadar çoğunluk 3-4 kişilik gruplar olsa bile, solo olarak katılıp gerçekten çok iyi işler çıkarmış kişiler vardı. Hatta benim favori oyunum tek kişi tarafından geliştirilmiş bir oyun.



Fiziksel mi Online mı ?

Pandemi süreci hepimizi evlere kapanmaya, sosyal mesafemize dikkat etmeye itse de gelin görün ki bizim Game Jam aşkımıza engel olamadı! Fiziksele de, online’a da BUG çatısı altında katıldığım için farklılara da değinmek istiyorum. Tabii ki hepimizin tercihi fiziksel olan Jam’lere katılmaktır eminim. Etkinliğin başlangıcında temanın duyurulmasındaki heyecanı daha sıcak bir şekilde yaşamanın, verilen süre boyunca diğer katılımcılarla aynı ortamda çalışmanın, biraz nefes almaya terasa çıktığımızda dakikalarca süren keyifli sohbetlerin ve etkinliğin sonunda sunumlarda kimin ne yaptığını hep beraber izlemenin keyfinin yerini hiçbir şey alamaz. Ama online olarak gerçekleşen bu etkinliğin güzel yanları yok mu? Size şunu söyleyebilirim ki, kötü hiçbir yanı yok! Benim düşüncem, Game Jam’ler bizleri çok ayrı insanlar olsak bile bir çatı altında toplayabilen ve kaynaşmamızı sağlayabilen etkinliklerdir. Online olmasının en büyük faydası sadece İstanbul’dan katılanlarla değil, aynı zamanda farklı şehirlerden katılan insanlarla da aynı etkinlikte buluşup, tanışma fırsatını yakalayabilmiş olmamız. Dilerim ki, pandemi bir an önce biter ve fiziksel Game Jam’lere kavuşuruz fakat o zamana kadar online olacak olan Game Jam’lerin de bir o kadar keyifli olacağını sizlere söyleyebilirim.

Bizden Meraklılara Tavsiyeler!

Birden fazla Jam’e katılmış olduğumuz için sizlere deneyimlerimizden çıkarttığımız derslerle birkaç tavsiye vermek isteriz. Öncelikle, bu yazıyı okuyan herkese ilk tavsiyemiz kesinlikle şartlar buna izin veriyorsa katılabildiğiniz her Jam’e katılmanız yönünde olacaktır. Global Game Jam olur, Ludum Dare olur, çeşitli organizasyonların Jam’leri olur; hiç fark etmez! Çünkü Game Jam’ler bizlere kısıtlı zamanda pratik düşünmeyi, kendi sınırlarımızı keşfetmeyi sağlıyor. Bu tarz etkinliklerden aldığımız dersler, bizlere ilerde bir fırsat olacak kadar değerli. Ayrıca bir takım oluşturup girmek de zorunda değilsiniz; hatta hepimizin önerisi, Game Jam’lerde tema açıklandıktan sonra tanımadığınız insanlarla beraber çalışmak. Farklı şartlar altında, farklı kişilerle çalışmak sizler için kendinizi iş hayatına hazırlamanız için güzel bir fırsat. Tema açıklandı, takımlar tamam. Şimdi fikirleri ortaya atmak ve plan yapma zamanı… Bu süreç için sizlere önerimiz, kurabildiğiniz kadar hayal kurun fakat yapabileceğiniz kadarını planlayın. Sınırlı vakte sahip olduğunuzu unutmayın, aksi halde yapabileceğiniz şeylere bile zamanınız yetmeyebilir…

Her ne kadar bu etkinlikte kendinize meydan okuyabilirsiniz desek bile, lütfen eğlenmeyi unutmayın. İnsanlarla tanışmaktan çekinmeyin; onlara elinizden geldiğince yardımcı olmayı eğer sizin de bir sorununuz varsa yardım istemeyi unutmayın. Umarım yazımız sizleri Global Game Jam hakkında aydınlatmış ve Game Jam’lere katılmak konusunda isteğinizi alevlendirmiştir. Önümüzdeki Jam’lerde sizlerle tanışma fırsatını yakalamak çok isteriz!

Hazırlayanlar: Hazan Çiviçakan / Ömer Meriç Sela