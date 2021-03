Yeni Triton 300 ve 15,6 inçlik Helios 300 Türkiye’de!

İnce ve hafif tasarımlı Triton serisinin Triton 300 modelleri (PT315-52) ve 15,6 inçlik Helios 300 Türkiye’deki Predator severlerin beğenisine sunuldu.

İnce, Hafif, Güçlü: Triton 300

Performans ve özelliklerin mükemmel birleşimini ince bir tasarımda sunan Predator Triton 300’ün 19,9 mm kalınlığındaki alüminyum kasası, diğer Predator dizüstü bilgisayarlarda görülen sade mat siyah tasarıma ve mavi ışıklı hatlara sahip.

Gücünü 10. Nesil Intel® Core™ i7-10750H işlemciden alan Triton 300, NVIDIA® GeForce® GTX 2060 ile GTX 2070 grafik seçenekleriyle güncellendi ve 16 GB DDR4 (32 GB’a kadar yükseltilebilir) barındırıyor. Cihazda ayrıca 1 TB veya 512 MB SSD depolama seçeneği bulunuyor. Killer E2600 Ethernet, Killer Wi-Fi 6 AX1650i ve Kontrol Merkezi 2.0 ile hızlı ve gecikmesiz bir bağlantı sağlanıyor.

İnce çerçeveli tasarıma sahip 15,6 inç Full HD IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle gerçekçi grafikler ve canlı renkler oluşturarak tüm ayrıntıları gözler önüne seriyor ve oyunlara hayat veriyor. DTS:X® ULTRA teknolojisi sayesinde ise kullanıcılar, herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü üst düzey bir 360°ses sistemine dönüştürüyor. Sevdikleri film, müzik ve oyunları son derece gerçekçi sesle yaşayarak deneyimliyor.

Bölgesel RGB aydınlatmaya sahip klavyede, özel Turbo ve Predator Sense tuşları bulunuyor. Buna ek olarak WASD, ok tuşları ve özel tuşlar kolay kullanım için içbükey ve şeffaf yapıdalar.

Predator Triton 300’de ayrıca, tüm Predator dizüstü bilgisayarlarda bulunan üstün termal tasarım kullanılıyor. Bu tasarım, Acer’ın 4. Nesil AeroBlade™ 3D metal fan teknolojisinden yararlanan çift fan, CoolBoost™ teknolojisi ve stratejik olarak konumlandırılan havalandırma deliklerinden meydana geliyor.



Helios 300 15,6 inç Ekran Seçeneğiyle Artık Daha Taşınabilir

10. Nesil Intel Core işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 144 Hz’e kadar 15,6 inç FHD IPS ekranla donatılan Predator Helios 300 (PH315-53), uygun fiyata yüksek performans ve kapsamlı özellikler sunmaya devam ediyor. Güçlü donanımı ve göz alıcı görüntü teknolojileriyle desteklenen ekranıyla oyun atmosferini daha da güçlendirerek oyunculara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Predator Helios 300’ün genel performansı ve oyun deneyimini daha da ileriye taşıyan DTS:X Ultra Audio özelliği 360 derece çevresel ses etkisiyle multimedya içeriklerde gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor. Kulaklık kullanırken sesleri uzaklığına göre olması gerektiği gibi yansıtarak benzersiz bir denetim sunan bu özellik, farklı oyun türlerine (strateji, RPG veya FPS) göre hazırlanan özel ses modları içeriyor.

Acer’ın özel tasarım soğutma teknolojisi cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet yeni tasarım 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost™ teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

Hem tasarım hem de donanım tarafında oyun tutkunlarının ihtiyaç duyduğu pek çok özelliği sunmayı başaran Predator Helios 300’ün Turbo tuşu ile tek dokunuşla hız aşırtma yapmak mümkün. Killer E2600 Ethernet Kontrolörü, Killer Wi-Fi 6 AX1650i ve Kontrol Merkezi 2.0 ile de hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısı sunmasının yanı sıra cihazın klavyesi de dikkat çekici özelliklere sahip. 4 bölgeli RGB aydınlatmaya yer verilen klavye, PredatorSense ve Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey WASD, yön ve kısayol tuşları ile daha kullanışlı ve işlevsel hale geliyor. Özel yardımcı uygulama PredatorSense, tek uygulama üzerinde fan, aydınlatma ve sistemin durumunu izleme gibi oyun donanımları üzerinde tam kontrol sunuyor.



Triton 500, 300 Hz Yenileme Hızıyla Hep En Önde

10. Nesil Intel® Core™ i7-10750H işlemci ve Max-Q tasarımlı NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ GPU ile donatılan Predator Triton 500 (PT515-52), en zorlu mücadelelerin üstesinden gelmeye hazır. 17,99 cm kalınlığındaki kasası ve 2,1 kg ağırlığıyla her yerde, her zaman oyun oynamak isteyenler için tasarlandı. 15,6 inç ekranda 300 Hz IPS panel, 3 ms tepki süresiyle her şeyi akıcı, canlı ve ayrıntılı bir şekilde görüntülüyor. sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekran, geniş açıdan izleme imkanı da sunuyor. NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi de görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor ve gecikmeyi en aza indiriyor. 7,5 saatlik pil ömrü ise üretkenliği yüksek seviyede artırıyor. Böylece Triton 500, hem çalışmak hem de eğlenmek isteyen profesyoneller ile yayın yapmak veya video düzenleyip işlemek isteyenler için ideal bir tercih haline geliyor.

Predator Serisinin Favorisi 17,3 inçlik Ekranı ile Helios 300

10. Nesil Intel Core serisi işlemci ile Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU’ya ve 3 ms tepki süresine sahip 144 Hz’e kadar 17,3 inç FHD IPS ekranla donatılan Predator Helios 300, yüksek performans ve kapsamlı özellikler sunarak Predator serisinin en çok satan cihazı unvanını korumaya devam ediyor.



Fiyat ve Bulunabilirlik

Yeni Predator Triton 300 (PT315-52), 13.409 TL’den başlayan fiyatlarla; 15,6 inç ekranlı Predator Helios 300 (PH315-53) ise 12.289 TL fiyatla Türkiye’deki tüketicilere sunuldu.

Predator Triton 500 (PT515-52) 21.299 TL fiyatla satışta.

17,3 inç ekranlı Predator Helios 300 (PH317-54) 11,999 TL fiyatla satışta.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.